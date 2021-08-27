Рух на Південному мосту в Києві ускладнено через подвійну ДТП

У поліції уточнили, що рух ускладнений в напрямку правого берега

У Києві на Південному мосту сталося відразу дві ДТП, в результаті чого рух на цій ділянці ускладнений. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У поліції уточнили, що рух ускладнений в напрямку правого берега.

Цю інформацію також підтверджують дані Google Maps.

Ділянка дороги позначений червоним кольором, що свідчить про затори.

Як повідомлялося, 26 серпня на автодорозі Київ-Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні.

Також 26 серпня у с. Потоки на Білоцерківщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні.