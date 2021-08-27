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    Рух на Південному мосту в Києві ускладнено через подвійну ДТП

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    На Південному мосту в Києві сталася подвійна ДТП - Рух на Південному мосту в Києві ускладнено через подвійну ДТП
    На Південному мосту в Києві сталася подвійна ДТП
    Фото: Нацполіція

    У поліції уточнили, що рух ускладнений в напрямку правого берега

    У Києві на Південному мосту сталося відразу дві ДТП, в результаті чого рух на цій ділянці ускладнений. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    У поліції уточнили, що рух ускладнений в напрямку правого берега.

    Цю інформацію також підтверджують дані Google Maps.

    Ділянка дороги позначений червоним кольором, що свідчить про затори.

    Як повідомлялося, 26 серпня на автодорозі Київ-Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні.

    Також 26 серпня у с. Потоки на Білоцерківщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні.

    Теги: ДТП Київ дороги автомобіль Audi
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    Рух на Південному мосту в Києві ускладнено через подвійну ДТП