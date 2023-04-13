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В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через активність авіації (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через активність авіації (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Сьогодні, 13 квітня, станом на 11:26 у Києві була оголошена повітряна тривога. Згодом сигнал поширився і на інші області країни.

За повідомленням телеграм-каналів існувала ракетна небезпека по всій країні. Ракетоносії «кинджалів» в небі противника. Станом на 12:15 тривогу було скасовано  у більшості областей.

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через активність авіації (мапа) фото 1

Триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника. Про

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