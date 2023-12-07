Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня

У південних, центральних та Донецькій областях очікуються сніг і дощі

У четвер, 7 грудня, прогнозується хмарна погода з проясненнями по всій території України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У південних, центральних та Донецькій областях очікуються сніг і дощі. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозується сніг. У решті областей опадів практично не передбачається.

Вдень у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях можливе місцями налипання мокрого снігу. На дорогах – ожеледиця.

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Температура повітря на півночі вдень очікується від -1 до +6 градусів, а вночі від -5 до -10 градусів.

На решті території вдень температура коливатиметься від -3 до +2 градусів, на півдні до +5 градусів. Вночі очікується від -1 до -6 градусів.

У Києві 7 грудня а хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень буде від -2 до -4, а вночі у Києві від -6 до -8 градусів.