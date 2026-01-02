Головна Київ Новини
Київ засипає снігом: на вулиці виведено понад 200 одиниць спецтехніки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Снігоприбиральна техніка біля Михайлівського золотоверхого собору у Києві. 2 січня 2026 року
фото: Київзеленбуд

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 2 січня, у столиці хмарно, невеликий сніг, вдень близько 0°

У столиці з ранку тривають роботи з очищення вулиць від снігу. До боротьби з наслідками негоди залучені сотні комунальників та спецтранспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КК «Київавтодор» та комунальне об’єднання «Київзеленбуд». 

Зазначається, що першочергово відповідні служби очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми.

Снігоприбиральна техніка у столиці
Снігоприбиральна техніка у столиці
фото: Київзеленбуд

Також залучені понад 396 працівників у складі 60 бригад із ручного прибирання. Вони очищають та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

Комунальні служби взялися до роботи з самого ранку
Комунальні служби взялися до роботи з самого ранку
фото: Київзеленбуд

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній.

До прибирання у скверах, парках та зелених зонах задіяні 575 зеленбудівців та 55 одиниць спеціалізованої техніки комунального об’єднання.

За прогнозами синоптиків, сніг у Києві триватиме
За прогнозами синоптиків, сніг у Києві триватиме
фото: Київзеленбуд

Сьогодні, 2 січня, синоптики прогнозують у столиці хмарну погоду, очікується невеликий снігопад, вдень близько 0°. На дорогах місцями ожеледиця.

Водіям варто бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходам – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря грудня у Києві склала 1,0°C, що вище кліматичної норми на 2,8°C. За даними обсерваторії, грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень.

Також через теплу погоду у столиці у грудні спостерігалося аномальне цвітіння рослин. Зокрема, у день зимового сонцестояння, 22 грудня, на вулицях Києва можна було зустріти квіти, які мали б давно перебувати у стані спокою. Кореспонденти «Главкома» зафіксували, що на столичних клумбах подекуди ще трималися літні та осінні види квітів, а деякі весняні почали прокидатися завчасно. Зокрема, було помічено цвітіння форзиції, примули, деревію та аліссуму. Навіть троянди не поспішали скидати листя, продовжуючи квітнути, а на одній із ділянок було помічено одинокий гіацинт, що пробився крізь землю задовго до весни.

