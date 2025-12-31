Головна Київ Новини
Крадіжка на 250 тис. у Святошині: двох підозрюваних відправлено під варту (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Крадіжка на 250 тис. у Святошині: двох підозрюваних відправлено під варту (фото)
Квартира киянки після пограбування
фото: Національна поліція України

Власниця квартири повідомила, що за її відсутності хтось зламав замок у дверях її помешкання та викрав цінне майно

Правоохоронці затримали у Святошинському районі Києва двох чоловіків, які «обчистили» квартиру місцевої мешканки на чверть мільйона гривень. Зловмисники зламали замки та винесли ювелірні вироби й готівку, проте втекти від відповідальності їм не вдалося – обом фігурантам уже обрано запобіжний захід. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У поліції повідомили, що до Святошинського управління звернулась місцева мешканка з повідомленням про квартирну крадіжку. Жінка повідомила, що за її відсутності вдома хтось зламав замок у дверях її квартири та викрав цінне майно. 

У ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що до крадіжки причетні двоє чоловіків: 30-річний та 42-річний мешканці столиці, один з яких вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

«Встановлено, що спільники пошкодили замки вхідних дверей і проникли до квартири, звідки викрали срібні та золоті прикраси, гроші та інші цінні речі на загальну суму у понад 250 тис.грн», – повідомили у поліції. 

Поліцейські затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманий фігурант справи
Затриманий фігурант справи
фото: поліція Києва
На час слідства суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
На час слідства суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: поліція Києва

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили обом чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 185Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

На час слідства суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, столичні правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які вчиняли крадіжки з квартир та приватних будинків заможних мешканців столиці. За даними правоохоронців, організатором злочинної групи виявився 52-річний місцевий мешканець, який долучив ще пʼятьох учасників: мешканців Києва та Київської області, четверо з яких іноземці, віком від 33 до 59 років.

