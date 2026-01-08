Головна Київ Новини
У столиці приспущено головний прапор країни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У столиці приспущено головний прапор країни
Для збереження полотнища від пошкоджень прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
фото: КМДА

Найбільший прапор України встановлений на Печерських пагорбах

Сьогодні, 8 січня, через прогнозовану негоду в Києві приспущено найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  в КО «Київзеленбуд».

За інформацією синоптиків:

  • 8 січня очікується значний мокрий сніг і дощ, ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий);
  • 9 січня – значний сніг і хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий).

«Для збереження полотнища від пошкоджень прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Раніше український гідрометцентр попереджав про суттєве погіршення погодних умов у столиці протягом найближчих двох діб. У четвер, 8 січня, очікується значний мокрий сніг із дощем, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Негода посилиться 9 січня, коли синоптики прогнозують значний сніг та хуртовини, що відповідає першому рівню небезпечності. Через такі прогнози міська влада попереджає про можливе обмеження в’їзду для великогабаритного транспорту, щоб мінімізувати затори та дати змогу працювати снігоприбиральній техніці. 

До слова, 7 січня Київ опинився у полоні крижаної стихії. Погіршення погоди почалося ще ввечері 6 січня: мокрий сніг згодом перейшов у дрібний дощ, який за низької температури миттєво замерзав. Як наслідок – дороги, тротуари та сходи вкрилися товстим шаром льоду.

 

