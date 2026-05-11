У Чорнобильській зоні пожежники врятували лосеня, яке заплуталося в антидроновій сітці

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Чорнобильські рятувальники з маленьким лосеням, визволеним з пастки
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Мама лосеняти не тікала, не покидала маля ні на мить – стояла поруч і чекала допомоги

У День матері в Зоні відчуження врятували лосеня, яке заплуталося в антидроновій сітці і не могло вибратися самостійно. Його мама була весь час поруч і не залишала малюка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

«Налякане та виснажене, воно боролося з пасткою, а поруч увесь цей час залишалася його мама. Вона не тікала, не покидала маля ні на мить – стояла поруч і чекала допомоги», – зазначили у заповіднику.

Неподалік були рятувальники, які обережно звільнили маленького лося із сітки, намагаючись не налякати його ще більше.

«І щойно лосеня відчуло свободу – одразу кинулося до мами. Ця мить була по-справжньому особливою: серед диму, сирен і боротьби з вогнем – маленьке диво життя, яке нагадує, заради чого ми боремося й бережемо природу», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, під час ліквідації масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження столичні вогнеборці врятували червонокнижне лосеня. Тварина опинилася в пастці на випаленій землі та не могла самостійно вибратися з епіцентру стихії. Вогнеборці помітили малюка, який відбився від матері та смиренно лежав на згарищі серед диму. За словами рятувальників, тварина була наляканою і майже не чинила опору. Надзвичайники провели «спецоперацію» з евакуації: лосеня винесли у безпечне місце та напоїли водою.

До слова, на Київщині рятувальники продовжують запеклу боротьбу з вогняною стихією на території Зони відчуження. Станом на ранок 10 травня площа лісової пожежі змусила ДСНС залучити додаткові резерви для захисту об’єктів критичної інфраструктури та лісових масивів. 

На Київщині нетверезий водій виїхав на зустрічну смугу, постраждали двоє людей
Нічна стрілянина у Подільському районі: двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру
Рух транспорту на мосту Патона буде частково обмежено до 14 травня: яка причина
Трагедія на воді під Києвом: у Бучанському районі потонув 22-річний хлопець
Молода картопля на столичних прилавках: огляд цін у супермаркетах та на ринках
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

