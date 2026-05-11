У Чорнобильській зоні пожежники врятували лосеня, яке заплуталося в антидроновій сітці

Мама лосеняти не тікала, не покидала маля ні на мить – стояла поруч і чекала допомоги

У День матері в Зоні відчуження врятували лосеня, яке заплуталося в антидроновій сітці і не могло вибратися самостійно. Його мама була весь час поруч і не залишала малюка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

«Налякане та виснажене, воно боролося з пасткою, а поруч увесь цей час залишалася його мама. Вона не тікала, не покидала маля ні на мить – стояла поруч і чекала допомоги», – зазначили у заповіднику.

Неподалік були рятувальники, які обережно звільнили маленького лося із сітки, намагаючись не налякати його ще більше.

Мама лосеняти не тікала, не покидала маля ні на мить – стояла поруч і чекала допомоги фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«І щойно лосеня відчуло свободу – одразу кинулося до мами. Ця мить була по-справжньому особливою: серед диму, сирен і боротьби з вогнем – маленьке диво життя, яке нагадує, заради чого ми боремося й бережемо природу», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, під час ліквідації масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження столичні вогнеборці врятували червонокнижне лосеня. Тварина опинилася в пастці на випаленій землі та не могла самостійно вибратися з епіцентру стихії. Вогнеборці помітили малюка, який відбився від матері та смиренно лежав на згарищі серед диму. За словами рятувальників, тварина була наляканою і майже не чинила опору. Надзвичайники провели «спецоперацію» з евакуації: лосеня винесли у безпечне місце та напоїли водою.

До слова, на Київщині рятувальники продовжують запеклу боротьбу з вогняною стихією на території Зони відчуження. Станом на ранок 10 травня площа лісової пожежі змусила ДСНС залучити додаткові резерви для захисту об’єктів критичної інфраструктури та лісових масивів.