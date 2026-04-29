Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мовний скандал у столиці: вчитель втратив роботу після скарги учнів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Представник Уповноваженої із захисту державної мови не вказав школу, в якій стався інцидент
фото: НУШ, ілюстративне

Вчителя столичного ліцею звільнили за порушення мовного закону: докази надали старшокласники

Представник Уповноваженої із захисту державної мови Ігор Спірідонов за результатами заходів державного контролю в столичному ліцеї встановив порушення педагогічним працівником вимог статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Ознаки мовного порушення зафіксували учні старших класів ліцею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ігоря Спірідонова

«Йшлося про застосування вчителем недержавної (російської мови) під час уроків. Відеофіксація тривала менше хвилини, однак і цього достатньо для належної правової оцінки, якщо на записі зафіксовано порушення вимог законодавства», – зауважив представник.

Під час заходів державного контролю Ігор Спірідонов здійснив виїзну перевірку. За його словами, керівництво ліцею повідомило, що педагогічні працівники закладу були ознайомлені з вимогами законодавства про державну мову під особистий підпис.

«У ліцеї буде посилено контроль за дотриманням законодавства про державну мову, розміщені відповідні інформаційні матеріали, зокрема QR-коди з посиланням на розділ «Подати скаргу Уповноваженому із захисту державної мови», а також вжито інших заходів, щоб подібні порушення не повторювалися», – зазначив Ігор Спірідонов.

За результатами державного контролю складений протокол про адміністративне правопорушення. Крім того, керівництво ліцею повідомило про припинення трудових відносин з вчителем щодо якого встановлено мовне порушення.

«Висновок простий: кожен педагогічний працівник має усвідомити, що мовою освітнього процесу в Україні є українська мова. Це є прямою вимогою закону. Якщо вчитель систематично або навіть епізодично застосовує російську мову під час освітнього процесу всупереч вимогам законодавства, це може бути зафіксовано учнями, батьками або іншими учасниками освітнього процесу. Після цього можуть бути надіслані скарги, розпочатись заходи державного контролю, складені акт, протокол про адміністративне правопорушення, постанова Уповноваженого із захисту державної мови, а також ухвалені кадрові рішення з боку закладу освіти», – зауважив Спірідонов.

Представник Уповноваженої із захисту державної мови наголосив, що для правової оцінки не обов’язково мати годину відео. Якщо порушення зафіксоване навіть у короткому фрагменті, цього може бути достатньо.

Нагадаємо, директорку однієї зі шкіл на Київщині звільнили через порушення мовного законодавства, згідно з яким, мовою освітнього процесу є виключно українська. За словами омбудсменки, скарги на директорку надійшли від батьків учнів. Вони стверджували, що жінка начебто використовує російську мову під час спілкування з учнями, вчителями та батьками, а також під час проведення шкільних заходів. Також на численні зауваження щодо необхідності використання державної мови директорка не реагувала, аргументуючи тим, що їй так зручно спілкуватися. 

Теги: Київ школа мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Смертельна ДТП за участі трьох авто сталася на Дарницькому мосту у Києві (відео)
Двоє шестикласників «заради жарту» анонсували напад на столичний ліцей
На столичній Оболоні за рішенням суду демонтовано нелегальну стоянку (фото)
Рух Лісовим проспектом частково обмежено через ремонт (схема)
Мовний скандал у столиці: вчитель втратив роботу після скарги учнів
Рух вулицею Володимирською частково обмежено до 4 травня (схема)
Новини

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua