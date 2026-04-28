«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд «Сакура»

Ростислав Вонс
glavcom.ua

«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд «Сакура»
12 вагонів поїзда «Сакура» оформлено у стилі з пелюстками сакури
фото: «Укрзалізниця»

«Сакуру» створено на базі оновленого поїзда №81 Київ – Ужгород

У вівторок, 28 квітня, у перший рейс вирушає новий флагманський поїзд «Сакура». До його складу входять нові вагони, виготовлені в Україні у 2026 році, а також дитячі вагони, модернізовані на власних потужностях «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, «Сакуру» створено на базі оновленого поїзда №81 Київ – Ужгород. Проєкт реалізується за підтримки посольства Японії в Україні та Японського агентства міжнародного співробітництва JICA і є ще одним етапом партнерства країн по цілому спектру проєктів.

«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд «Сакура» фото 1
фото: «Укрзалізниця»

«Цей поїзд є знаком дружби і вдячності японському народові за системну підтримку України та залізниці зокрема. Буквально нещодавно, у лютому 2026 року, партнери передали нам 3 тис. тонн рейки Р-65 японського виробництва орієнтовною вартістю $4 млн, а протягом 2023-2024 років ми отримали ще 25 тис. тонн рейки, 27 одиниць будівельної та навантажувальної техніки на $42 млн. Це відчутна підтримка не на словах, а на ділі, яка сьогодні увінчується цим символічним поїздом. Ще більш символічно, що частину шляху він долатиме саме японськими рейками», – йдеться в заяві.

За словами пресслужби, 12 вагонів поїзда «Сакура» отримали брендування у вигляді пелюсток сакури, а пасажири обидвох складів поїзда матимуть доступ до онлайн-порталу про японську культуру, архітектуру та мистецтво. Також у потязі представлені елементи японського меню, японські настільні ігри та японсько-українські культурні колаборації.

Флагманський поїзд «Сакура» поєднує Київ та Ужгород
фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, «Укрзалізниця» отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених в Україні цьогоріч. Це перші вагони зі 100, замовлених у 2025 році в Крюківського вагонобудівного заводу. Загальна вартість контракту – близько 6,5 млрд грн, фінансування – за рахунок держбюджету. Поставки триватимуть поетапно до травня 2028 року. До кінця 2026-го – будуть готовими 60 вагонів.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» цієї весни поповнює парк шістьма новими дитячими купейними вагонами, оздобленими в концепції «Казковий український ліс». Перші три вже вийшли на маршрути Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ.

До слова, з 1 травня жіночі вагони з'являться ще у трьох поїздах – з Харкова та Львова до Одеси, а також зі Львова до Києва. Загалом мережа жіночих купе охопить 18 маршрутів.

