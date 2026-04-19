Теракт у Києві: Зеленський анонсував перевірку патрульних і кадрові рішення

Надія Карбунар
За словами президента, розслідування нападу ведуть СБУ та Національна поліція України
фото: Офіс президента

Відкрито провадження щодо дій патрульних, які не зупинили нападника

Після нападу в Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо бездіяльності патрульних, а розслідування обставин злочину та дій нападника ведуть кілька силових органів. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Щойно була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка по розслідуванню всіх обставин нападу в Києві на людей та бездіяльності тих двох патрульних, які були на місці злочину, але не зупинили вбивцю, а самі втекли. Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних – вони повинні були діяти в тих обставинах. ДБР займається цією справою», – заявив він.

За словами президента, розслідування нападу, а також перевірку стану нападника і законності отримання ним зброї ведуть Служба безпеки України та Національна поліція України. Очікуються кадрові рішення, а також перегляд протоколів реагування на подібні ситуації, системи відбору та навчання патрульних.

Наразі у лікарнях перебувають вісім поранених, одна людина – у вкрай важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. 

Напередодні генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

