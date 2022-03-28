Росія не збирається обмежуватися Донбасом – посол США в НАТО

Сміт: «Росія проводить переоцінку, і вони дали зрозуміти, що збираються змінити свою тактику»

Влада США наразі не бачить приводів припускати, що Росія обмежить свою агресію Донбасом. Про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.

«Ми маємо докази того, що росіянам не вдалося досягти своїх початкових цілей. А це, як ви добре знаєте, було взяти Київ лише за кілька днів. Отже, через це я думаю, що Росія проводить переоцінку, і вони дали зрозуміти, що збираються змінити свою тактику, але почекаємо трохи. У наступні кілька днів Сполучені Штати у тісній співпраці з союзниками та урядом України шукатимуть доказів цього зсуву» – заявила Сміт.

Також Сміт прокоментувала, чи надасть НАТО Україні необхідні для боротьби з Росією винищувачі. За її словами, «це розмова, що розвивається», але зрештою ні.

«Ми багато разів розмовляли із президентом Зеленським останніми тижнями. Ми чули прохання про допомогу. У багатьох випадках ми доставляли протиповітряні та протитанкові засоби, ми оцінюємо їхні потреби у протиповітряній обороні. Але якщо ви питаєте про реактивні літаки радянської епохи, відповідь буде негативною. Сполучені Штати вирішили, що пропозиція Польщі неспроможна... Це суверенне рішення, вони можуть ухвалити це суверенне рішення. Але зараз Сполучені Штати дуже зосереджені на потребах у протиповітряній обороні», – додала вона.

Нагадаємо, якби Україна отримала 80 бойових літаків, 100 нових танків і чотириста БТР, ситуація на фронті повністю змінилася б, – про це в ефірі Polsat News сказав Петро Порошенко.

Триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.