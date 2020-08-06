У Києві патрульні виявили в автомобілі нарколабораторію (фото)



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В автівці патрульні виявили різні ємності з речовинами Фото: Патрульна поліція Києва

Столичні патрульні виявили заборонені речовини у салоні авто

5 серпня у Святошинському районі столиці патрульні поліцейські звернули увагу на автомобіль Mercedes-Benz Vito, припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Інспектори вирішилися поспілкуватися з водієм.

Останній поводив себе дивно, помітно нервував та весь час намагався пришвидшити завершення розмови, що викликало підозру у поліцейських.

Під час поверхневої перевірки авто патрульні виявили різні ємності з речовинами, а також 3 скляні колби, гумові та скляні трубки, респіратори та захисні костюми. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Всі виявлені речовини мали специфічний запах та маркування та, ймовірно, призначені для виготовлення наркотичних речовин.

Патрульні затримали громадян, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям затриманих.

Як повідомлялося, правоохоронці виявили посіви конопель у лісі Вишгородського району на Київщині.