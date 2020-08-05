У Києві судитимуть наркодилера, у якого вилучили майже 4 кг психотропів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наркоторговцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років Фото: Прокуратура Києва

Чоловік збував наркотики на території Подільського району Києва

Столичною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянина, викритого на зберіганні психотропних речовин та наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що зловмисник за грошові кошти здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» на території Подільського району Києва.

У ході проведених обшуків за місцем проживання та в машині підозрюваного правоохоронці вилучили понад 1 кг психотропної речовини амфетамін, більше 1 кг канабісу, психотропні речовини метамфетамін, 4-ММС, МДМА, PVP загальною масою близько 1 кг та майже 0,5 кг псилоцибінових грибів.

Крім того, встановлено 4 місця із «закладками» наркотичних засобів та психотропних речовин.

Наразі обвинувальний акт за ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України скеровано до Подільського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Наркоторговцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.