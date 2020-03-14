Чоловік викрав автомобіль, втомившись чекати громадський транспорт



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Фото пресслужби поліції Одеської області

Фігурантові загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років

В Одеській області затримали чоловіка, який викрав автомобіль, щоб доїхати додому від друзів, бо втомився чекати громадський транспорт. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

«Близько четвертої години ранку ВАЗ потерпілого група реагування патрульної поліції зупинила аж за два десятки кілометрів від його місця проживання – у Вапнярці. З’ясувалося, що житель Лиманськомуго району, який сидів за кермом, скористався чужою автівкою, щоб доїхати додому від друзів, бо »втомився чекати громадський транспорт», – йдеться в повідомленні.

Також, правопорушник зізнався, що до салону проник, віджавши на дверях скло, пошкодив замок запалювання й поїхав.

«За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом у Суворовському відділі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті, 28-річному фігурантові загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські Київщини затримали банду «гастролерів».

Як повідомлялося, у Києві підпалили авто голови Державної екологічної інспекції.

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