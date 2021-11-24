Мешканець Київщини отримав 15 років тюрми за зґвалтування восьмирічної дівчинки

Зловмисник схопив восьмирічну дівчинку та відніс її до городу, де зґвалтував

Чоловік зґвалтував дівчинку на очах її меншого брата

Білоцерківський районний суд визнав винним мешканця Київщини у зґвалтуванні восьмирічної дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Вироком суду педофіла засуджено до найсуворішого покарання, передбаченого санкцією статті – 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Обвинувачений у серпні 2018 року вчинив дії сексуального характеру стосовно малолітньої дитини. Трапилося це на території одного із сіл Білоцерківського району.

Чоловік прийшов додому до знайомої, де у той час перебували її діти. Скориставшись відсутністю господарки, він схопив восьмирічну дівчинку та відніс її до городу, де зґвалтував. Все відбувалося на очах п’ятирічного брата дівчинки.

Попри те, що обвинувачений своєї вини не визнавав, прокурор повністю довів його винуватість у скоєнні вказаного злочину. Відомості щодо нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Як повідомлялося, в Києві судитимуть 50-річного педофіла, який у ліфті напав на двох дівчаток.

Слідчі поліції Києва оголосили підозру 44-річному чоловіку за розбещення малолітньої падчерки. 44-річний місцевий мешканець тривалий час переховувався від органів досудового розслідування, допоки його не розшукали ювенальні поліцейські.

В Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів.