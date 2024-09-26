Київська влада прокоментувала вибухи під час тривоги

По території Києва Росія не застосовувала ракет

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що під час повітряної тривоги, яку у столиці оголосили о 09:59, протиповітряна оборона у місті не працювала. Про це йдеться у повідомленні адміністрації у телеграмі.

«Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації», – зазначили у КМВА і закликали не піддаватися маніпуляціям.

Голова КМВА Сергій Попко повідомив, що близько 10 години, практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги, кияни чули гучний звук. за його словами, численні паблікі та ЗМІ відразу видали в інформаційний простір повідомлення на кшталт «вибухи в Києві», чим посіяли панічні настрої серед населення.

«Люди можуть сприймати таку інформацію, наприклад, як результат ракетного удару по столиці. Хоча, насправді, ППО столиці не працювали, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося і не було інших воєнних чинників, які могли бути причиною «вибуху». Чи це було подолання аеробалістичної ракети «Кинджал» звукового бар’єру під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище – відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні», – сказав він.

Нагадаємо, у місті Біла Церква стався технічний збій в роботі автоматизованої системи централізованого оповіщення – під час оголошення повітряної тривоги відсутній сигнал сирени. Про це повідомляє Білоцерківська міська рада.

Як повідомлялося, у ніч на 26 вересня ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. В області активно працювали сили протиповітряної оборони. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не сталося. У той же час у трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання лісової підстилки та трав’яного настилу. Пожежі локалізували.

Станом на 9:15 надійшло повідомлення про поранення 66 річної мешканки одного з населених пунктів Київщини. Жінка разом з чоловіком під час атаки перебувала в квартирі, яка зазнала пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Мешканка Київщини отримала незначні рани. Від допомоги швидкої відмовилася.