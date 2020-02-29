У Києві легковик влетів у пасажирський автобус



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Легковий автомобіль Volkswagen Golf влетів у маршрутку, в результаті чого громадський транспортний засіб відкинуло на тротуар

Від удару маршрутку відкинуло на тротуар

У суботу ввечері, 29 лютого, у Києві на Шулявській легковик влетів у маршрутку, яка стояла на автобусній зупинці. Про це повідомляє УНН.

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода трапилася за Шулявським мостом у напрямку центру. За попередньою інформацією, маршрутне таксі стояло на одній із автобусних зупинок. У цей час легковий автомобіль Volkswagen Golf влетів у маршрутку, в результаті чого громадський транспортний засіб відкинуло на тротуар. Крім цього, легковик отримав значні пошкодження.

Наразі інформація про постраждалих та інші обставини цієї ДТП встановлюються.

Як повідомлялося, у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.

Нагадаємо, на перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом.