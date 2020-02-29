  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві легковик влетів у пасажирський автобус

    • Розсилка
    <span>Легковий автомобіль Volkswagen Golf влетів у маршрутку, в результаті чого громадський транспортний засіб відкинуло на тротуар</span> - У Києві легковик влетів у пасажирський автобус
    Легковий автомобіль Volkswagen Golf влетів у маршрутку, в результаті чого громадський транспортний засіб відкинуло на тротуар

    Від удару маршрутку відкинуло на тротуар

    У суботу ввечері, 29 лютого, у Києві на Шулявській легковик влетів у маршрутку, яка стояла на автобусній зупинці. Про це повідомляє УНН.

    Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода трапилася за Шулявським мостом у напрямку центру. За попередньою інформацією, маршрутне таксі стояло на одній із автобусних зупинок. У цей час легковий автомобіль Volkswagen Golf влетів у маршрутку, в результаті чого громадський транспортний засіб відкинуло на тротуар. Крім цього, легковик отримав значні пошкодження.

    2_11

    Наразі інформація про постраждалих та інші обставини цієї ДТП встановлюються.

    Як повідомлялося, у Києві п’яний за кермом мікроавтобуса в’їхав в причеп вантажівки.

    Нагадаємо, на перехресті в центрі Києва сталася ДТП з переворотом.

    ДТП Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ