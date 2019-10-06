У Запоріжжі неповнолітній вчинив смертельну ДТП



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15-річний водій взяв транспортний засіб без дозволу батьків

У Комунарському районі Запоріжжя в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинув неповнолітній, ще четверо осіб госпіталізовані.

Про це повідомив відділ комунікації обласної Національної поліції.

«У Комунарському районі Запоріжжя в результаті зіткнення двох автомобілів загинув неповнолітній. Чотирьох пасажирів, серед яких – троє підлітків доставили в лікарню. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 15-річний водій автомобіля «Hyundaі» взяв транспортний засіб без дозволу батьків, не впорався з керуванням, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «Daewoo Lanos».

«В результаті аварії пасажир першого транспортного засобу, підліток віком близько 14 років (повні дані встановлюються) від отриманих травм помер під наглядом лікарів. Водій і ще двоє пасажирів, підлітки 2004 і 2005 років народження, з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Також у медичний заклад з травмами потрапив водій автомобіля «Daewoo Lanos» 1983 року», – додали в поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у Закарпатській області на Тячівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої 18-річний водій мотоцикла насмерть збив пішохода.

Як повідомлялося, поблизу Запоріжжя на трасі Дніпро-Маріуполь сталася моторошна ДТП, у якій загинули дві людини, ще двох із травмами доправили до лікарні.