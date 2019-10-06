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    Події в Україні

    Черкасах на автоперегонах збили глядача (відео)

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    Черкасах на автоперегонах збили глядача (відео)
    Скриншот з відео

    Чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували

    Гонки Timeattac розпочалися сьогодні, 6 жовтня, у Черкасах на кільцевому перехресті по вулиці 30 років Перемоги. Однак новий черкаський асфальт виявився дуже слизьким: деякі автомобілі ще до початку змагань зачепили бордюри, когось розвернуло, хтось втратив колесо. Через це на гонках сталася біда.

    Як зазначила в коментарі сайту «Про все» речниця патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк, водій автівки не впорався з керуванням, вилетів із траси і скоїв наїзд на глядачів.

    З тяжкими травмами госпіталізували чоловіка 1988-го року народження.

    При цьому Зоя Вовк додала, що рішення про проведення даного заходу міська рада прийняла без погодження з патрульною поліцією. Наразі на місці працюють слідчі.

    Подію підтвердили і пресслужбі співорганізатора гонок – Автомобільного клубу «Черкаси». За їхніми словами, машина дійсно зійшла з дистанції з невідомих поки причин та збила глядача. Деталі наразі з’ясовуються.

    Нагадаємо, на Закарпатті 18-річний мотоцикліст збив пішохода.

    ДТП Черкаси водій
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