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    У Києві поблизу мосту Метро знайшли тіло чоловіка (відео)

    У Києві знайшли тіло темношкірого чоловіка - У Києві поблизу мосту Метро знайшли тіло чоловіка (відео)
    У Києві знайшли тіло темношкірого чоловіка
    фото: скріншот із відео

    У Печерському районі столиці на вулиці Набережній поблизу мосту Метро виявили тіло чоловіка

    Як попередньо вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, оголений труп чоловіка дістали з Дніпра.

    На вигляд йому близько 30 років.

    Було це самогубство чи, можливо, вбивство – з’ясують правоохоронці.

    На місці працює поліція та слідчо-оперативна група, які і мають встановити подробиці трагедії.

    Нещодавно, у Солом'янському районі Києва знайдено мертвою киянку, яка зникла ще у січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику несподівано виявила її дочка.

    Теги: Київ вбивство самогубство поліція
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    У Києві поблизу мосту Метро знайшли тіло чоловіка (відео)