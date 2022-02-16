У Києві поблизу мосту Метро знайшли тіло чоловіка (відео)

У Печерському районі столиці на вулиці Набережній поблизу мосту Метро виявили тіло чоловіка

Як попередньо вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, оголений труп чоловіка дістали з Дніпра.

На вигляд йому близько 30 років.

Було це самогубство чи, можливо, вбивство – з’ясують правоохоронці.

На місці працює поліція та слідчо-оперативна група, які і мають встановити подробиці трагедії.

Нещодавно, у Солом'янському районі Києва знайдено мертвою киянку, яка зникла ще у січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику несподівано виявила її дочка.