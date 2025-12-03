Головна Київ Новини
search button user button menu button

Після обстрілу Києва зруйновано знімальний павільйон популярних шоу телеканалу СТБ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Після обстрілу Києва зруйновано знімальний павільйон популярних шоу телеканалу СТБ
Павільйон і все обладнання всередині повністю знищені та не підлягають відновленню
фото: пресслужба каналу СТБ

Росіяни знищили майданчик всього за два дні до запланованих зйомок чергового зважування нового сезону «Зважених та щасливих»

У столиці після російського обстрілу вщент зруйнований павільйон, де знімалися телевізійні шоу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу каналу СТБ.

За словами телеведучого Даніеля Салема, на локації протягом років знімали телевізійні програми, як-от«Все буде добре», «За живе», «Один за всіх», постшоу «Холостяка» під назвою «Як знайти кохання», реаліті-шоу «Зважені та щасливі».

«Попри те, що павільйон для зважування був знищений російським агресором, ми продовжуємо знімати наш проєкт», – зазначив Салем.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Телеканал СТБ🇺🇦 (@stbua)

В опублікованому відеоролику ведучий стверджує, що павільйон розбитий «в результаті останньої атаки на столицю». Він не назвав точної дати. Допис оприлюднений 2 грудня, остання атака Росії перед тим сталася з 28 на 29 листопада.

Сьогодні, 3 грудня, пресслужба каналу СТБ повідомила, що у липні 2025 року під час чергового нічного обстрілу Києва ворог знищив павільйон, який був основною локацією для більшості студійних проєктів СТБ – «Все буде добре», «Один за всіх», «Таємниці ДНК», «ДНК. Свої», постшоу «Холостяка» («Як знайти кохання», «Холостяк. Життя після проєкту»), а також зважувань і постшоу реаліті «Зважені та щасливі» та інших проєктів телеканалу. 

У пресслужбі зазначили, що це сталося всього за два дні до запланованих зйомок чергового зважування нового сезону «Зважених та щасливих». Ніхто з людей не постраждав, однак павільйон і все обладнання всередині були повністю знищені та не підлягали відновленню. Попри це, команда проєкту у рекордні терміни створила та адаптувала нову локацію, щоб продовжити знімальний процес і не зупиняти виробництво.

Павільйон і все обладнання всередині повністю знищені та не підлягають відновленню
Павільйон і все обладнання всередині повністю знищені та не підлягають відновленню
фото: пресслужба каналу СТБ

Це не перший удар по телеканалу. 13 листопада 2024 року під час російського обстрілу було значно пошкоджено павільйон шоу «МастерШеф». Жертв серед людей вдалося уникнути. Особливо прикро, що постраждав саме той історичний павільйон, де знімали всі сезони проєкту.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога з 28 на 29 листопада стала найтривалішою від початку повномасштабного вторгнення РФ – 10 годин і 31 хвилину. Попередня найтриваліша тривога була з 7 на 8 листопада минулого року – 9 годин, 56 хвилин.

Пошкодження були зафіксовані в багатьох районах міста. Унаслідок ударів було відомо про двох загиблих та 38-х постраждалих. Того ж дня рятувальники завершили роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків російських ударів по Києву. До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.

Теги: Київ обстріл рятувальники чоловік тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Запоріжжя
Російський дрон вбив подружжя у Запорізькому районі
13 листопада, 22:18
У 2022 році було зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб
Від початку війни кількість ВПО зросла майже втричі: скільки переселенців зареєстровані в Києві
11 листопада, 19:06
У Києві триває комплекс заходів з консервації та зимового обслуговування столичних пляжів і зон відпочинку біля води
Київ готує пляжі до зими: які роботи проводяться
11 листопада, 19:16
Суд відмовив Міністерству культури України у відстроченні передачі костелу святого Миколая та встановив судовий контроль за виконанням рішення
Передача костелу святого Миколая релігійній громаді. Нове рішення суду
13 листопада, 10:08
30 жовтня 2025 року Gulliver закрили для відвідувачів
Господарський суд відкрив справу про банкрутство ексвласника ТРЦ Gulliver
20 листопада, 13:36
Ціни на цибулю у столичному супермаркеті «Сільпо»
Комунізм у столичних супермаркетах. Таких цін на цибулю і моркву ще не було
25 листопада, 08:54
Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Києві викрито схему привласнення 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів
25 листопада, 16:07
Ендоскопічна хірургічна система Toumai MT-1000SE використовується в урології, гінекології, загальній, торакальній і дитячій хірургії тощо
Київська лікарня купує хірургічного робота за 90 млн, відхиливши двох конкурентів із нижчою ціною
1 грудня, 10:40
За 11 місяців роботи кінологи зі своїми помічниками відпрацювали 130 викликів
Столична поліція показала, хто допоміг знайти 50 кг наркотиків (фото)
Вчора, 11:29

Новини

Після обстрілу Києва зруйновано знімальний павільйон популярних шоу телеканалу СТБ
Після обстрілу Києва зруйновано знімальний павільйон популярних шоу телеканалу СТБ
У Києві вперше евакуйовано мотоцикл за паркування у недозволеному місці
У Києві вперше евакуйовано мотоцикл за паркування у недозволеному місці
Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА Загуменного скеровано до суду
Обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА Загуменного скеровано до суду
«Працював» у потягах західного напрямку: поліція викрила крадія-гастролера
«Працював» у потягах західного напрямку: поліція викрила крадія-гастролера
На столичній Оболоні при пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік (фото)
На столичній Оболоні при пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік (фото)
Подарунки від Святого Миколая. Скільки коштують солодощі та святкові набори у супермаркетах Києва
Подарунки від Святого Миколая. Скільки коштують солодощі та святкові набори у супермаркетах Києва

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua