Після обстрілу Києва зруйновано знімальний павільйон популярних шоу телеканалу СТБ

У столиці після російського обстрілу вщент зруйнований павільйон, де знімалися телевізійні шоу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу каналу СТБ.

За словами телеведучого Даніеля Салема, на локації протягом років знімали телевізійні програми, як-от«Все буде добре», «За живе», «Один за всіх», постшоу «Холостяка» під назвою «Як знайти кохання», реаліті-шоу «Зважені та щасливі».

«Попри те, що павільйон для зважування був знищений російським агресором, ми продовжуємо знімати наш проєкт», – зазначив Салем.

В опублікованому відеоролику ведучий стверджує, що павільйон розбитий «в результаті останньої атаки на столицю». Він не назвав точної дати. Допис оприлюднений 2 грудня, остання атака Росії перед тим сталася з 28 на 29 листопада.

Сьогодні, 3 грудня, пресслужба каналу СТБ повідомила, що у липні 2025 року під час чергового нічного обстрілу Києва ворог знищив павільйон, який був основною локацією для більшості студійних проєктів СТБ – «Все буде добре», «Один за всіх», «Таємниці ДНК», «ДНК. Свої», постшоу «Холостяка» («Як знайти кохання», «Холостяк. Життя після проєкту»), а також зважувань і постшоу реаліті «Зважені та щасливі» та інших проєктів телеканалу.

У пресслужбі зазначили, що це сталося всього за два дні до запланованих зйомок чергового зважування нового сезону «Зважених та щасливих». Ніхто з людей не постраждав, однак павільйон і все обладнання всередині були повністю знищені та не підлягали відновленню. Попри це, команда проєкту у рекордні терміни створила та адаптувала нову локацію, щоб продовжити знімальний процес і не зупиняти виробництво.

Це не перший удар по телеканалу. 13 листопада 2024 року під час російського обстрілу було значно пошкоджено павільйон шоу «МастерШеф». Жертв серед людей вдалося уникнути. Особливо прикро, що постраждав саме той історичний павільйон, де знімали всі сезони проєкту.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога з 28 на 29 листопада стала найтривалішою від початку повномасштабного вторгнення РФ – 10 годин і 31 хвилину. Попередня найтриваліша тривога була з 7 на 8 листопада минулого року – 9 годин, 56 хвилин.

Пошкодження були зафіксовані в багатьох районах міста. Унаслідок ударів було відомо про двох загиблих та 38-х постраждалих. Того ж дня рятувальники завершили роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків російських ударів по Києву. До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.