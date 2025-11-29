Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: відео з вигорілих квартир Дарницького району

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: відео з вигорілих квартир Дарницького району
Від російського удару загинула людина
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

На жаль, унаслідок російської атаки у Дарницькому районі є загиблі

Столиця України переживає наслідки безжальної повітряної атаки, здійсненої Росією сьогодні вночі та вранці. Зокрема у Дарницькому районі внаслідок удару виникли пожежі, які перетворили затишні квартири на чорні вигорілі руїни. Про це повідомляє «Главком».

Внаслідок російського удару частина квартир багатоповерхового будинку вигоріла. Пожежу вдалося локалізувати, проте вогонь завдав житлу значної шкоди.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Замість затишних кімнат тепер лише обгорілі стіни, чорні від кіптяви. Меблі та особисті речі згоріли вщент, залишивши після себе попіл. Це наочна демонстрація того, як швидко ворожий обстріл руйнує не лише інфраструктуру, а й цілі життя.

На жаль, унаслідок російської атаки у Дарницькому районі є загиблі.

Загалом по місту відомо про двох загиблих (з урахуванням жертви у Святошинському районі) та 29 поранених, серед яких є діти. Багато людей були госпіталізовані з опіками та травмами.

Нагадаємо, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини. 

 

Читайте також:

Теги: Київ обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області
8 листопада, 11:50
На Полтавщині є значні проблеми в енергосистемі
На Полтавщині проблеми зі світлом, водою та теплом – ОВА
8 листопада, 23:36
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
9 листопада, 23:37
Росіяни атакували Одесу: є постраждалі
Росіяни атакували Одесу: є постраждалі
21 листопада, 04:13
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 21:19
У Київській міській державній адміністрації закликали киян бути обережними на дорозі
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
Президент наголосив на необхідності посилення захисту та тиску на Росію
Київ атакували майже 600 дронів – Зеленський
Сьогодні, 10:35
Триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні
У столиці повітряна тривога тривала 33 хвилини
11 листопада, 07:45
Некрополь Вознесенського Флорівського монастиря – один із найстаріших жіночих монастирських некрополів столиці
Флорівський цвинтар на Замковій горі може стати памʼяткою культурної спадщини
12 листопада, 12:44

Новини

Атака на Київ: відео з вигорілих квартир Дарницького району
Атака на Київ: відео з вигорілих квартир Дарницького району
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж)
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж)
У Києві повітряна тривога тривала понад 10 годин
У Києві повітряна тривога тривала понад 10 годин
Атака на Київ: зросла кількість жертв (відео)
Атака на Київ: зросла кількість жертв (відео)
Київ. Через атаку загинуло двоє людей (оновлено)
Київ. Через атаку загинуло двоє людей (оновлено)
Численні пожежі та руйнування у Києві й області: оновлені дані станом на ранок
Численні пожежі та руйнування у Києві й області: оновлені дані станом на ранок

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua