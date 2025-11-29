Атака на Київ: відео з вигорілих квартир Дарницького району

На жаль, унаслідок російської атаки у Дарницькому районі є загиблі

Столиця України переживає наслідки безжальної повітряної атаки, здійсненої Росією сьогодні вночі та вранці. Зокрема у Дарницькому районі внаслідок удару виникли пожежі, які перетворили затишні квартири на чорні вигорілі руїни. Про це повідомляє «Главком».

Внаслідок російського удару частина квартир багатоповерхового будинку вигоріла. Пожежу вдалося локалізувати, проте вогонь завдав житлу значної шкоди.

Замість затишних кімнат тепер лише обгорілі стіни, чорні від кіптяви. Меблі та особисті речі згоріли вщент, залишивши після себе попіл. Це наочна демонстрація того, як швидко ворожий обстріл руйнує не лише інфраструктуру, а й цілі життя.

На жаль, унаслідок російської атаки у Дарницькому районі є загиблі.

Загалом по місту відомо про двох загиблих (з урахуванням жертви у Святошинському районі) та 29 поранених, серед яких є діти. Багато людей були госпіталізовані з опіками та травмами.

Нагадаємо, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини.