Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ готує пляжі до зими: які роботи проводяться

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ готує пляжі до зими: які роботи проводяться
У Києві триває комплекс заходів з консервації та зимового обслуговування столичних пляжів і зон відпочинку біля води
фото: КП «Плесо»

КП «Плесо» продовжує моніторинг стану та якості води у водоймах, незважаючи на завершення купального сезону

З настанням осінньо-зимового періоду комунальні служби Києва розпочали активну підготовку міської інфраструктури до холодів. КП «Плесо» повідомило, що проводить комплекс заходів з консервації та зимового обслуговування столичних пляжів і зон відпочинку біля води, інформує «Главком»

Основні роботи, що виконуються:

  • Демонтаж сезонних елементів: прибираються кабінки для переодягання, фонтанчики з питною водою, пляжні душі та інші тимчасові споруди. Це запобігає їхньому пошкодженню від морозу, снігу та сильних вітрів.
  • Очищення та обслуговування: проводиться ретельне прибирання сміття, опалого листя та гілок, а також перевірка та консервація стаціонарного обладнання, як-от рятувальні вежі та човни. Водопровідні мережі також проходять необхідний ремонт.
  • Підготовка до снігу: здійснюється обслуговування снігоприбиральної техніки та закупівля піщано-сольової суміші для пішохідних доріжок.

Комунальники зазначають, що така комплексна підготовка не лише зберігає інфраструктуру від пошкоджень та вандалізму, а й значно прискорює готовність пляжів до наступного літнього сезону, а також підтримує екологічний стан прибережних територій. КП «Плесо» також продовжує моніторинг стану та якості води у водоймах, незважаючи на завершення купального сезону.

До слова, у всіх районах столиці комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень здійснили комплекс робіт із благоустрою та озеленення територій, у результаті чого облаштовано додаткові зелені зони – мінісквери. 

Теги: пляжі сміття ремонт Київ благоустрій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Квартира сильно пошкоджена, проте жертв та постраждалих вдалося уникнути
На Оболоні сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
Сьогодні, 13:47
У більшості областях оголошено відбій повітряної тривоги
У більшості областях оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:10
Київ звільнив багатодітні сім'ї від оплати харчування дітей у дитсадках
Безкоштовне харчування дітей у садках Києва: хто має право на пільгу та як її оформити
7 листопада, 11:30
Відключення світла повʼязані з російськими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 4 листопада 2025 року
3 листопада, 21:28
Пес Міша став відомий на всю країну після скандалу у метро, коли його не пустили в укриття
Пес Міша, якого не пускали у метро, знайшов нову родину
3 листопада, 08:32
Митник підозрюється у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки
Майже мільйон збитків: митник з Києва обвинувачується у зловживанні
30 жовтня, 10:45
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 28 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
27 жовтня, 21:22
Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
15 жовтня, 18:04
На борту гелікоптера перебували двоє людей, яких вдалося витягти з уламків
Гелікоптер зазнав аварії на пляжі у Каліфорнії: п’ятеро постраждалих
12 жовтня, 02:27

Новини

Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
Київ готує пляжі до зими: які роботи проводяться
Київ готує пляжі до зими: які роботи проводяться
Від початку війни кількість ВПО в Києві зросла майже втричі
Від початку війни кількість ВПО в Києві зросла майже втричі
На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
Мільйонний підряд «Охматдиту» може отримати фірма, пов'язана зі спільником пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики
Мільйонний підряд «Охматдиту» може отримати фірма, пов'язана зі спільником пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua