Київ готує пляжі до зими: які роботи проводяться

У Києві триває комплекс заходів з консервації та зимового обслуговування столичних пляжів і зон відпочинку біля води

КП «Плесо» продовжує моніторинг стану та якості води у водоймах, незважаючи на завершення купального сезону

З настанням осінньо-зимового періоду комунальні служби Києва розпочали активну підготовку міської інфраструктури до холодів. КП «Плесо» повідомило, що проводить комплекс заходів з консервації та зимового обслуговування столичних пляжів і зон відпочинку біля води, інформує «Главком»

Основні роботи, що виконуються:

Демонтаж сезонних елементів: прибираються кабінки для переодягання, фонтанчики з питною водою, пляжні душі та інші тимчасові споруди. Це запобігає їхньому пошкодженню від морозу, снігу та сильних вітрів.

Очищення та обслуговування: проводиться ретельне прибирання сміття, опалого листя та гілок, а також перевірка та консервація стаціонарного обладнання, як-от рятувальні вежі та човни. Водопровідні мережі також проходять необхідний ремонт.

Підготовка до снігу: здійснюється обслуговування снігоприбиральної техніки та закупівля піщано-сольової суміші для пішохідних доріжок.

Комунальники зазначають, що така комплексна підготовка не лише зберігає інфраструктуру від пошкоджень та вандалізму, а й значно прискорює готовність пляжів до наступного літнього сезону, а також підтримує екологічний стан прибережних територій. КП «Плесо» також продовжує моніторинг стану та якості води у водоймах, незважаючи на завершення купального сезону.

До слова, у всіх районах столиці комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень здійснили комплекс робіт із благоустрою та озеленення територій, у результаті чого облаштовано додаткові зелені зони – мінісквери.