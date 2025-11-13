Передача костелу святого Миколая релігійній громаді. Нове рішення суду

Рішення суду, яке зобов’язує державу передати костел релігійній громаді, залишається чинним і підлягає негайному виконанню

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з заявою про відстрочення виконання рішення щодо передачі костелу святого Миколая релігійній громаді. Суд відмовив Міністерству культури України у клопотанні про відстрочення виконання цього рішення. Також суд ухвалив встановити судовий контроль за виконанням рішення і зобов’язав Міністерство культури подати звіт про стан його виконання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу парафії.

Таким чином, рішення суду, яке зобов’язує державу передати костел у користування релігійній громаді після понад тридцятирічного очікування, залишається чинним і підлягає негайному виконанню.

«Це політичне рішення і ми добре знаємо, хто в Офісі президента його блокує. І ми не допустимо жодних маніпуляцій, жодного відмивання коштів, жодних зловживань щодо нашого храму! Влада має виконати рішення суду! Закон один для всіх, чи лише для обраних? Хто перешкоджає правосуддю? Хто дав вказівку Мінюсту ігнорувати виконання рішення суду? На ці питання має відповісти слідство, якщо ми дійсно будуємо вільну країну» – заявив настоятель парафії о. Павло Вишковський ОМІ.

Костел Святого Миколая в Києві – римо-католицький костел. Побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі українським та польським архітектором Владиславом Городецьким за проєктом С. В. Валовського.

Костел Святого Миколая в Києві фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві/Facebook

Рішення про передачу костела громаді католиків ухвалене ще в 2005 році, проте Міністерство культури досі його не виконало. У минулому році парафіяльна громада звернулася до суду, який 24 січня 2025 року зобовʼязав Міністерство культури передати храм релігійній громаді.

До слова, костел Святого Миколая мав бути переданий у користування римо-католицькій громаді 1 червня 2022 року.