Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський дрон вбив подружжя у Запорізькому районі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Російський дрон вбив подружжя у Запорізькому районі
Окупанти атакували Запоріжжя
фото: Запорізька обласна рада

54-річний чоловік та 55-річна жінка загинули через російську атаку

Сьогодні, 13 листопада, російська терористична армія атакувала Запорізький район. Через удар російського безпілотника загинуло подружжя. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

«Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Вкотре атакував цивільне авто FPV-дроном. На жаль, загинули 54-річний чоловік та 55-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Також Запорізька ОВА повідомляє, що близько 19:41 окупанти атакували село Преображенка Пологівського району.

«Окупанти знову завдали удар FPV-дроном по мирному населенню. На жаль, загинули двоє чоловіків», – додали в ОВА.

Днями російські окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій області, згодом стало відомо, що окупанти змогли захопити населені пункти Нове та Новоуспенівське у цьому регіоні.

Нагадаємо, ситуація у Запорізькій області загострилася, особливо на ділянці між населеними пунктами Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське. За даними DeepState, тут суттєво збільшилася сіра зона, оскільки противник нарощує свою присутність та активність по всій цій лінії.

Читайте також:

Теги: Запорізька область обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
Вчора, 13:02
Новонароджений Назар у лікарні
Сина загиблої під час обстрілу Києва жінки визнано сиротою. Батько у суді боротиметься за дитину
4 листопада, 13:06
Дії РФ порушують IV Женевську конвенцію, яка забороняє примусовий призов населення окупованої території до армії країни-окупанта
Росія намагається узаконити примусову мобілізацію на окупованих територіях
1 листопада, 06:26
У результаті атаки по ліцею було чотири влучання, два з яких потрапили безпосередньо в будівлю.
Російські «шахеди» вдарили по єдиному вцілілому закладі в Ізюмі
30 жовтня, 00:15
Ворог атакував столицю безпілотниками та ракетами
Комбінована атака на Київ: загинуло двоє людей, 30 постраждали (фото)
22 жовтня, 16:39
Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла
На Чернігівщині енергетики не можуть почати ремонтні роботи через постійні атаки РФ
21 жовтня, 11:29
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
Обстріл РФ шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників дістали з-під землі
19 жовтня, 22:42
Це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці
РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині: під землею перебували 192 гірники
19 жовтня, 20:48
Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці від травм
Росіяни обстріляли Костянтинівку FPV-дронами: є жертви та поранені
14 жовтня, 01:19

Події в Україні

Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу
Понад 70 ударів по російських цілях: Сирський розповів про успіхи ЗСУ у листопаді
Понад 70 ударів по російських цілях: Сирський розповів про успіхи ЗСУ у листопаді
Російський дрон вбив подружжя у Запорізькому районі
Російський дрон вбив подружжя у Запорізькому районі
В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих
В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua