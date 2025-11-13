Російський дрон вбив подружжя у Запорізькому районі

54-річний чоловік та 55-річна жінка загинули через російську атаку

Сьогодні, 13 листопада, російська терористична армія атакувала Запорізький район. Через удар російського безпілотника загинуло подружжя. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

«Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Вкотре атакував цивільне авто FPV-дроном. На жаль, загинули 54-річний чоловік та 55-річна жінка», – йдеться у повідомленні.

Також Запорізька ОВА повідомляє, що близько 19:41 окупанти атакували село Преображенка Пологівського району.

«Окупанти знову завдали удар FPV-дроном по мирному населенню. На жаль, загинули двоє чоловіків», – додали в ОВА.

Днями російські окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій області, згодом стало відомо, що окупанти змогли захопити населені пункти Нове та Новоуспенівське у цьому регіоні.

Нагадаємо, ситуація у Запорізькій області загострилася, особливо на ділянці між населеними пунктами Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське. За даними DeepState, тут суттєво збільшилася сіра зона, оскільки противник нарощує свою присутність та активність по всій цій лінії.