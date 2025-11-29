У Києві рятувальники завершили аварійні роботи після російської атаки та назвали число загиблих і поранених

За остаточними даними, унаслідок нічної атаки в Києві двоє людей загинуло, 38 постраждали, серед них – одна дитина

До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників

Рятувальники завершили роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків російських ударів по Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 50 людям.

До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.

Нагадаємо, столиця України переживає наслідки безжальної повітряної атаки, здійсненої Росією сьогодні вночі та вранці. Зокрема у Дарницькому районі внаслідок удару виникли пожежі, які перетворили затишні квартири на чорні вигорілі руїни.

Як відомо, Київська область пережила масовану атаку, яка призвела до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед населення. За останньою інформацією, внаслідок російського обстрілу загинула 1 людина, а більше десяти осіб отримали поранення.

Також у Київській області врятували кошеня, яке опинилося у пастці під час удару РФ. Пухнастик майже 10 годин перебував під плитою перекриття.