Господарський суд відкрив справу про банкрутство ексвласника ТРЦ Gulliver

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Господарський суд відкрив справу про банкрутство ексвласника ТРЦ Gulliver
30 жовтня 2025 року Gulliver закрили для відвідувачів
фото з відкритих джерел

«Ощадбанк»: «Після переходу ТОВ Gulliver у власність консорціуму держбанків судові справи консорціуму з ТОВ «Три О» не завершились»

Господарський суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Три О», яке раніше володіло торгівельно-офісним центром Gulliver. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Ощадбанку».

У банку повідомили, що зараз також триває судова процедура в Лондонському міжнародному арбітражному суді (LCIA) за позовами «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» зі стягнення коштів з бізнесмена Віктора Поліщука за гарантією про зобов’язання ТОВ «Три О».

«Після переходу ТОВ Gulliver у власність консорціуму держбанків судові справи консорціуму з ТОВ «Три О» не завершились», – наголосили в «Ощадбанку».

19 листопада вийшло інтерв'ю бізнесмена Віктора Поліщука, у якому колишній власник Gulliver стверджує, що передання ТРЦ державним банкам відбулося нібито з подачі голови Офісу президента Андрія Єрмака, «а значить не факт, що в державних інтересах».

Нагадаємо, Gulliver, який відкрився у 2013 році, будували за кредитні кошти – $460 млн від «Ощадбанку» й «Укрексімбанку». У 2020 році борг реструктуризували з продовженням: з 2025 року дедлайн виплат пересунули до 2044 року.  

У 2017 Gulliver передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) – як актив, пов’язаний із колишнім президентом Віктором Януковичем і його оточенням. Кримінальне провадження стосувалося незаконного привласнення коштів державних банків.

У квітня 2024 року Головне слідче управління Національної поліції України розпочало кримінальне провадження щодо українського бізнесмена Віктора Поліщука за статтею «незаконне переправлення осіб через державний кордон України» після виходу розслідування програми «Схеми». 

На початку червня 2024 року Шевченківський районний суд Києва передав майно київського «Гулівера» Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). 

Згодом, у квітні 2025 року, РНБО наклало санкції на підприємця Віктора Поліщука, якого вважають справжнім власником комплексу. Він також був власником сумнозвісного банку «Михайлівський», що збанкрутів у 2016 році. А наприкінці липня консорціум двох державних банків став власником Gulliver. Таким чином «Ощадбанк» отримав 80%, а «Укрексімбанк» – 20%. Процедура стягнення була розпочата двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ «Три О» – боржником, який був власником ТРЦ «Гулівер» – своїх зобов'язань за кредитним договором.    

«Ощадбанк» і «Укрексімбанк» ініціювали справу про банкрутство ТОВ «ТриО». Перше судове засідання заплановане на 19 листопада 2025 року. Консорціум державних банків уклав значну частину договорів оренди, договори на обслуговування комплексу, також сформував управлінську команду. На цьому етапі банки мають намір самостійно управляти комплексом, а доходи направляти на фінансування економіки та ОПК.    

Ввечері 30 жовтня 2025 року Gulliver закрили для відвідувачів.  

Теги: Ощадбанк Київ санкції Укрексімбанк

