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Скільки коштує картопля у столичних супермаркетах: огляд цін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скільки коштує картопля у столичних супермаркетах: огляд цін
Картопля у супермаркеті «Сільпо»
фото: glavcom.ua

Ціна на миту картоплю майже удвічі вища за звичайну

Ціни на картоплю нового врожаю у Києві станом на 4 серпня коливаються від 19,00 до 40,00 грн, дозволяючи споживачам обирати варіанти відповідно до свого бюджету та вподобань. «Главком» перевірив, у якому зі столичних супермаркетів пропозиція одного з найпопулярніших серед українців овоча найкраща.

Зокрема, у супермаркетах «Екомаркет» картопля молода українська пропонується за ціною 18,90 грн за кілограм. 

Карпопля у супермаркеті «Екомаркет»
Карпопля у супермаркеті «Екомаркет»
фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів «Варус» картопля молода коштує 19,00 грн за кілограм, рожева – 32,90 та 29,90 грн за кілограм. Уся картопля, як зазначено на ціннику, вирощена в Україні.

Картопля у супермаркеті «Варус»
Картопля у супермаркеті «Варус»
фото: glavcom.ua
У мережі супермаркетів «Варус» продається кілька видів картоплі
У мережі супермаркетів «Варус» продається кілька видів картоплі
фото: glavcom.ua
Картопля у «Варусі»
Картопля у «Варусі»
фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів «Сільпо» картопля рання українська коштує 18,90 грн за кілограм. Картопля сорту «Беллароса» коштує 24,90 грн за кілограм, домашня рожева – 29,49 грн за кілограм. Також тут можна купити миту картоплю: і біла, і рожева продається за єдиною ціною 39,99 грн за кілограм.

Картопля у супермаркеті «Сільпо»
Картопля у супермаркеті «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Картопля сорту «Беллароса» у супермаркеті «Сільпо»
Картопля сорту «Беллароса» у супермаркеті «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Картопля домашня рожева у супермаркеті «Сільпо»
Картопля домашня рожева у супермаркеті «Сільпо»
фото: glavcom.ua
У супермаркеті «Сільпо» можна купити вже миту картоплю
У супермаркеті «Сільпо» можна купити вже миту картоплю
фото: glavcom.ua
Мита картопля у супермаркеті «Сільпо»
Мита картопля у супермаркеті «Сільпо»
фото: glavcom.ua

«Фора» пропонує картоплю ранню за ціною 18,90 грн за кілограм, рожева рання коштує 24,90 грн за кілограм. За кіло митої картоплі доведеться заплатити  35,90 грн.

Картопля у мережі супермаркетів «Фора»
Картопля у мережі супермаркетів «Фора»
скриншот з сайту мережі «Фора»
Картопля у мережі супермаркетів «Фора»
Картопля у мережі супермаркетів «Фора»
скриншот
Картопля у мережі супермаркетів «Фора»
Картопля у мережі супермаркетів «Фора»
скриншот

Онлайн магазин мережі супермаркетів «АТБ» пропонує молоду картоплю по 19,95 грн за кілограм.

Картопля у мережі супермаркетів «АТБ»
Картопля у мережі супермаркетів «АТБ»
скриншот

Онлайн магазин мережі супермаркетів Metro продає молоду картоплю білу по 22,78 грн за кілограм, рожеву – 31,10 грн за кілограм.

Картопля у мережі супермаркетів Metro
Картопля у мережі супермаркетів Metro
скриншот з сайту мережі Metro
Картопля у мережі супермаркетів Metro
Картопля у мережі супермаркетів Metro
скриншот з сайту мережі Metro

На вуличних розкладках картоплі небагато і коштує вона 25 грн за кілограм. 

Картопля на вуличній розкладці. Оболонь. 4 серпня 2025 року
Картопля на вуличній розкладці. Оболонь. 4 серпня 2025 року
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, потенційний урожай багатьох культур в Україні під загрозою через аномально теплу зиму, пізні весняні заморозки, а також нестачу вологи в деяких регіонах. Зокрема, проблеми торкнулися врожаю картоплі. Виконувач обов'язків першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник повідомив, що протягом травня 2025 року по всій Україні було достатньо опадів для формування врожаю картоплі. Проте негативно вплинули на врожай весняні заморозки та складні погодні умови в липні.

Експерт зазначив, що цього року очікується стабільний рівень виробництва, що дасть змогу уникнути різкого стрибка цін на картоплю. Водночас із цим він визнав, що існує ризик зменшення врожаю.

Раніше повідомлялося, що екстремальні погодні умови через глобальну зміну клімату викликають стрибки цін на продукти по всьому світу. Такий висновок міститься у дослідженні Барселонського суперкомп'ютерного центру. Зокрема, ціна на оливкову олію в Європі підскочила на 50% минулого року після тривалих посух на півдні Іспанії протягом 2022 та 2023 років.

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Теги: супермаркет овочі ціни Київ

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