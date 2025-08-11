У Броварському районі виявлено бойову частину ворожого дрона (відео)

Бойова частина ворожого безпілотника не здетонувала та становила загрозу для населення

Вибухотехніки поліції Київщини знищили бойову частину ворожого безпілотника, виявленого у регіоні. Небезпечний предмет було знайдено на території Броварського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Нацполіції Київської області.

«На місце події негайно виїхали працівники вибухотехнічної служби. Під час обстеження вони виявили бойову частину ворожого безпілотника, яка не здетонувала та становила загрозу для населення», – йдеться в дописі.

Правоохоронці провели контрольоване знищення небезпечної знахідки.

Нагадаємо, в Україні є перехоплювачі, які спроможні збивати російські реактивні безпілотники типу «Шахед». Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко закликав українців не думати, ніби з реактивними «Шахедами» нічого не можна зробити, адже, додав він, вже є розробки, які допоможуть боротися з такими дронами.