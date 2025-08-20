Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес

У Києві виник конфлікт між очільником КМВА Тимуром Ткаченком та керівництвом КМДА щодо затримки у наданні столичним підприємствам статусу критично важливих.

У Києві розгорівся конфлікт між очільником Київської міської військової адміністрації (КМВА) та керівництвом Київської міської державної адміністрації (КМДА) щодо затримки у наданні столичним підприємствам статусу критично важливих. Про це повідомляє «Главком» із поиланням на заяву Тимура Ткаченка та пресслужби КМДА.

Заява Тимура Ткаченка

Голова КМВА Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих мера Віталія Кличка у безвідповідальності та несвоєчасній подачі необхідних документів. Він заявив, що керівництво міста проігнорувало встановлений Кабміном місячний термін для внесення змін до розпорядження. За його словами, ця ситуація безпосередньо впливає на роботу бізнесу та стабільність економіки столиці під час війни.

«Відсутність дисципліни й належної відповідальності в структурах, підконтрольних меру, коштує нам часу. А час у воєнних умовах – це ресурс, який ми не маємо права втрачати», – написав Ткаченко.

Відповідь КМДА

У відповідь на звинувачення, КМДА назвала інформацію Ткаченка маніпулятивною та такою, що не відповідає дійсності. У своїй заяві КМДА зазначила, що питання визнання підприємств критичними є прямим повноваженням КМВА.

Представники КМДА стверджують, що необхідний пакет документів було підготовлено та подано на погодження до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України ще 13 серпня, про що начальник КМВА був поінформований. Однак, за їх словами, погодження від міністерства досі не отримано.

Крім того, у КМДА заявили, що низка важливих питань, включно з визнанням критичності підприємств, тривалий час залишаються без розгляду з боку самого Тимура Ткаченка.

Нагадаємо, у Києві загострюється конфлікт між Київською міською державною адміністрацією (КМДА) та Київською міською військовою адміністрацією (КМВА) щодо перепусток для пересування в комендантську годину. Після того, як начальник КМВА Тимур Ткаченко звинуватив посадовців КМДА у безконтрольній видачі перепусток, керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний зробив заяву у відповідь.