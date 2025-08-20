Ткаченко відповів на прохання сервісів таксі дозволити роботу вночі

Компанії запевняють, що мають технічні можливості для безпечної роботи під час комендантської години

За словами очільника КМВА, триває робота, аби створити прозорий механізм для перевезень у комендантську годину

Київська міська військова адміністрація (КМВА) отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber із проханням дозволити працювати в комендантську годину.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу КМВА Тимура Ткаченка.

Як зазначив чиновник, зараз адміністрація працює з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм для перевезень у комендантську годину, а також наголосив: якщо такий дозвіл буде, то «лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю».

«Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці – понад усе. Будь-які «сірі схеми», нелегальні перепустки й чорний ринок нічних таксі будуть знищені», – стверджує Ткаченко.

Нагадаємо, компанії Bolt, Uklon та Ubеr звернулися до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням врегулювати пересування містом у період комендантської години. Компанії запевняють, що мають усі технічні можливості для безпечної реалізації такої системи. Бізнес вважає, що легальна робота цифрових платформ допоможе запобігти несанкціонованим нічним перевезенням, які зараз здійснюються у «тіньовому» режимі.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні запроваджено обмеження пересування громадян транспортними засобами під час комендантської години. При цьому в деяких містах, зокрема Закарпатті, де взагалі не діють обмеження, цілком легально працюють сервіси таксі

Раніше журналісти «Бігус.Інфо» опублікували розслідування про роботу таксі у Києві під час комендантської години. У випуску розповідається, що у вільному доступі кияни можуть натрапити на рекламу нелегального таксі, яке працює вночі, а водії пересуваються по місту за наявності спеціальних перепусток від влади.

До слова, на сайті Київської міської ради опубліковано петицію з проханням дозволити службам таксі працювати в Києві під час комендантської години. Відповідна петиція зареєстрована під номером №13420.