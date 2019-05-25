У Києві після зливи утворилися потопи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після дощу на Позняках утворилися озера на дорогах Фото: Наталія Сокирчук, Главком

Сильний дощ пройшовся у столиці, залишивши величезні калюжі

Після дощу, який пройшов у столиці в суботу вдень у деяких районах знову утворилися «озера» на дорогах і торговельних майданчиках.

Так, зокрема сильно підтопило в районі метро Позняки. Кияни постять фото у соцмережах та обурються на те, що погано працюють «лівньовки».

Як повідомляв «Главком», вчора близько 12-ї години у Святошинському районі Києва пройшла сильна злива, в результаті якої дороги біля станції метро «Святошин» затопило. Автомобілі опинилися по капот у воді, люди не можуть перейти дороги, підземні переходи теж затоплені.