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    У Києві після зливи утворилися потопи

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    Після дощу на Позняках утворилися озера на дорогах&nbsp; - У Києві після зливи утворилися потопи
    Після дощу на Позняках утворилися озера на дорогах 
    Фото: Наталія Сокирчук, Главком

    Сильний дощ пройшовся у столиці, залишивши величезні калюжі

    Після дощу, який пройшов у столиці в суботу вдень у деяких районах знову утворилися «озера» на дорогах і торговельних майданчиках.

    Так, зокрема сильно підтопило в районі метро Позняки. Кияни постять фото у соцмережах та обурються на те, що погано працюють «лівньовки».

    Як повідомляв «Главком», вчора близько 12-ї години у Святошинському районі Києва пройшла сильна злива, в результаті якої дороги біля станції метро «Святошин» затопило. Автомобілі опинилися по капот у воді, люди не можуть перейти дороги, підземні переходи теж затоплені.

     

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