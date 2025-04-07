Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чи увімкнуть знову батареї у Києві через похолодання: пояснення влади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Чи увімкнуть знову батареї у Києві через похолодання: пояснення влади
7 квітня у Києві зранку сніг вкрив дахи будинків
фото: glavcom.ua

Опалювальний сезон у житловому фонді Києва було завершено достроково через потепління

Столична влада запевнила, що заклади соціальної сфери залишатимуться з опаленням 7-8 квітня та впродовж тижня через зниження температури.. Зазначені установи підключають та відключають від тепла за індивідуальними заявками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв запевнив, що столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери залишатимуться з теплом на період зниження температури, яку прогнозують синоптики.

Він підкреслив, що зазначені установи підключають та відключають від тепла за індивідуальними заявками їхніх керівників, що вже направлять до теплопостачальних організацій.

У КМДА зауважили, що наразі опалювальний сезон у житловому фонді в країні завершений.

Нагадаємо, у квітні в Україну повернулася зима. Низку областей, зокрема Київську, Вінницьку, Львівську та Хмельницьку, засипало снігом. У Хмельницькому снігом вкрито все – дороги, дахи та дерева опинилися під білою ковдрою.  Натомість у Києві та на Вінниччині снігу менше, проте й там природа здивувала зимовими пейзажами.

Читайте також:

Теги: Київ весна місцева влада КМДА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці демонтованого кіоску лежить велика купа утерлювача
На Оболоні комунальники після демонтажу МАФів залишили купи сміття (фото)
Сьогодні, 10:21
Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год тягне за собою штраф у розмірі 340 грн
Нові швидкісні обмеження з 1 квітня: де у Києві та Дніпрі можна їхати швидше
1 квiтня, 08:31
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером міста-побратима Києва – Тулузи, Жаном-Люком Муденком
Віталій Кличко та мер Тулузи підписали Декларацію міст-побратимів
31 березня, 22:01
Місцеві мешканці почули запах горілого та викликали пожежників, які загасили вогонь
У Києві чоловік приревнував колишню дружину до сусіда і влаштував пожежу
28 березня, 11:32
Викрадення автівки сталося наприкінці 2024 року у Деснянському районі столиці
Перед судом постануть четверо чоловіків, які силою забрали у знайомого Land Rover
26 березня, 09:25
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами
У Києві 25-30 березня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
24 березня, 13:35
У Києві на прийомі у стоматолога помер семирічний хлопчик
У Києві на прийомі у стоматолога помер семирічний хлопчик
22 березня, 13:53
«Київводоканалі» запевняє, що питна вода у місті Києві відповідає всім встановленим нормам
Чому вода в Києві пахне рибою? Роз'яснення «Київводоканалу»
20 березня, 10:27
13 березня – Міжнародний день шкільного харчування
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 березня, 00:01

Новини

Менше двох місяців між атаками: росіяни вдарили ракетою по офісу каналів іномовлення у Києві
Менше двох місяців між атаками: росіяни вдарили ракетою по офісу каналів іномовлення у Києві
Чи увімкнуть знову батареї у Києві через похолодання: пояснення влади
Чи увімкнуть знову батареї у Києві через похолодання: пояснення влади
У Києві 8-13 квітня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
У Києві 8-13 квітня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
На Оболоні комунальники після демонтажу МАФів залишили купи сміття (фото)
На Оболоні комунальники після демонтажу МАФів залишили купи сміття (фото)
Рух транспорту на просп. Червоної Калини частково обмежено
Рух транспорту на просп. Червоної Калини частково обмежено
Таємниця «Київхліба». Голова наглядової ради пояснив, що відбувається з кіосками
Таємниця «Київхліба». Голова наглядової ради пояснив, що відбувається з кіосками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
79K
Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
53K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
39K
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
32K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua