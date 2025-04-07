Чи увімкнуть знову батареї у Києві через похолодання: пояснення влади

Опалювальний сезон у житловому фонді Києва було завершено достроково через потепління

Столична влада запевнила, що заклади соціальної сфери залишатимуться з опаленням 7-8 квітня та впродовж тижня через зниження температури.. Зазначені установи підключають та відключають від тепла за індивідуальними заявками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв запевнив, що столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери залишатимуться з теплом на період зниження температури, яку прогнозують синоптики.

Він підкреслив, що зазначені установи підключають та відключають від тепла за індивідуальними заявками їхніх керівників, що вже направлять до теплопостачальних організацій.

У КМДА зауважили, що наразі опалювальний сезон у житловому фонді в країні завершений.

Нагадаємо, у квітні в Україну повернулася зима. Низку областей, зокрема Київську, Вінницьку, Львівську та Хмельницьку, засипало снігом. У Хмельницькому снігом вкрито все – дороги, дахи та дерева опинилися під білою ковдрою. Натомість у Києві та на Вінниччині снігу менше, проте й там природа здивувала зимовими пейзажами.