У Києві пограбували інкасаторське авто



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З автомобіля викрадено гроші на загальну суму понад мільйон гривень

У понеділок, 22 липня, у Києві невідомий обікрав інкасаторський автомобіль. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася ввечері у Солом’янському районі.

Інкасаторське авто Volkswagen Transporter перебувало поряд з банківським відділенням. Самі інкасатори в цей момент знаходилися у приміщенні банку. Невідомий скористався відсутністю охоронців в автомобілі та викрав гроші на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Розпочато досудове розслідування ст. 185 КК України (крадіжка).

Нагадаємо, у червні у Луганській області в прифронтовій зоні був підірваний невідомими інкасаторський автомобіль «Приватбанку». Грошові кошти були своєчасно заблоковані в безпечному броньованому відсіку авто. Осколками від вибуху пошкоджена частина інкасаторського авто.

Невідомі в ніч на 6 червня підірвали і пограбували банкомат у селищі Рогань Харківського району Харківської області.