У Києві поліція розшукує молодика, підозрюваного у зґвалтуваннях (фото, відео)



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Ймовірному зловмиснику на вигляд віком 20-25 років, зріст 185-190 см, худорлявий, витягнуте обличчя, темне волосся

Чоловік підозрюється у скоєнні двох спроб зґвалтування у столиці

Поліція Києва просить допомогти розшукати чоловіка, підозрюваного у спробах зґвалтування.

Правоохоронці оприлюднили фото молодика та відео, на якому його зафіксовано.

Чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні двох спроб зґвалтування у Шевченківському та Оболонському районах, які трапилися 2 та 23 липня цього року.

Прикмети ймовірного зловмисника: на вигляд віком 20-25 років, зріст 185-190 см, худорлявий, витягнуте обличчя, темне волосся.

«Якщо Ви маєте будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу та місцезнаходження зображеного чоловіка, просимо повідомити за номерами телефонів: 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05 або на 102», - просять у поліції.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 31 липня, на Новоірпінській трасі чоловік-таксист завіз дівчину в ліс і зґвалтував. Після скоєння злочину водій зник. Постраждала повідомила про це своїй подрузі, яка і зателефонувала в поліцію.

1 серпня поліція повідомила про затримання таксиста за зґвалтування та пограбування жінки.