  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині посеред дороги вщент згорів автомобіль (фото, відео)

    • Розсилка
    Автомобіль вигорів повністю - На Київщині посеред дороги вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    Автомобіль вигорів повністю
    Фото: ДСНС

    По прибутюю рятувальників автівка була повністю охоплена вогнем

    У середу, 30 жовтня, на дорозі у Сквирському районі Київщини сталося загорання легкового автомобіля Mitsubishi Grandis.

    За викликом на місце події виїхав черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира та ДПД «Шамраївський цукрозавод». Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальників було встановлено, що полум’ям охоплено весь автомобіль.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині посеред дороги вщент згорів автомобіль (фото, відео)
    На Київщині посеред дороги вщент згорів автомобіль (фото, відео)

    На місці події працювало 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

    Ймовірна причина пожежі встановлюється.

    пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ