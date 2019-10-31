На Київщині посеред дороги вщент згорів автомобіль (фото, відео)



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Автомобіль вигорів повністю Фото: ДСНС

По прибутюю рятувальників автівка була повністю охоплена вогнем

У середу, 30 жовтня, на дорозі у Сквирському районі Київщини сталося загорання легкового автомобіля Mitsubishi Grandis.

За викликом на місце події виїхав черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира та ДПД «Шамраївський цукрозавод». Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що полум’ям охоплено весь автомобіль.

На місці події працювало 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Ймовірна причина пожежі встановлюється.