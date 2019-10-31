На Київщині посеред дороги вщент згорів автомобіль (фото, відео)
Автомобіль вигорів повністю
Фото: ДСНС
По прибутюю рятувальників автівка була повністю охоплена вогнем
У середу, 30 жовтня, на дорозі у Сквирському районі Київщини сталося загорання легкового автомобіля Mitsubishi Grandis.
За викликом на місце події виїхав черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира та ДПД «Шамраївський цукрозавод». Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальників було встановлено, що полум’ям охоплено весь автомобіль.
На місці події працювало 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.