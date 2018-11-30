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    Новини

    У Києві працюють пункти обігріву (адреси, режим роботи)

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    У пунктах обігріву можна отримати гарячий чай, теплий одяг та першу допомогу - У Києві працюють пункти обігріву (адреси, режим роботи)
    У пунктах обігріву можна отримати гарячий чай, теплий одяг та першу допомогу

    Пункти обігріву відкрилися у дев'яти районах столиці

    У зв’язку із похолоданням у Києві із 28 листопада почали роботу пункти обігріву. Про це повідомив Департамент соціальної політики Київської міської держадміністрації.

    У КМДА надали інформацію про адреси та розклад роботи пунктів обігріву у зимовий період.

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    Дарницький район

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району Києва - вул. Вербицького, 9 - чай, печиво, банк одягу. 

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 18:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:45

    Деснянський район

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянського району Києва - вул. Беретті, 18 - чай, печиво, банк одягу


    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 18:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:45,
    • цілодобово (в разі пониження температурних показників до -5 і нижче).

    Дніпровський район

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району Києва - вул. Курнатовського, 7-А (3 корпус) - чай, печиво, забезпечення телефонним зв’язком, теплими речами.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:30,
    • п’ятниця - з 9:00 до16:00

    Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району  Києва «Березняки» - вул. Березняківська, 6-А - чай, печиво, забезпечення телефонним зв’язком.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:30,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Оболонський район

    Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації - вул. Озерна, 18-А - гарячий чай, перша медична допомога.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:30,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Печерський район

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району  Києва - б-р Дружби Народів, 32-А - гарячий чай, печиво.

    Режим роботи:

    • понеділок – п'ятниця з 9:00 до 17:00

     Подільський район

    Відділення соціальної допомоги вдома «Поділ» - вул. Борисоглібська, 8/13 - обігрів та гарячі напої.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка» - пров. Бондарський, 19 - обігрів та гарячі напої.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори» - вул. Галицька, 13 - обігрів та гарячі напої.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар» - вул. Мостицька, 14 - обігрів та гарячі напої.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Відділення соціальної допомоги вдома «Нивки» - вул. М. Гречка, 10-В - обігрів та гарячі напої.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Відділення денного перебування - вул. Кирилівська, 115/3 - обігрів та гарячі напої.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Філія відділення денного перебування - вул. Світлицького, 24-А - обігрів та гарячі напої, банк одягу.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги - вул. Бестужева, 32 - обігрів та гарячі напої, банк одягу.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Святошинський район

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Святошинського району  Києва - вул. Жмеринська, 22-А - чай, печиво, цукерки, аптечка, банк одягу.

    Режим роботи:

    • цілодобово.

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Святошинського району  Києва - вул. Чорнобильська, 9 - чай, печиво, цукерки, аптечка, банк одягу.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Солом’янський район

    Будинок соціального піклування - вул. Суздальська, 4/6 - ночівля, чай, печиво.

    Режим роботи:

    • цілодобово.

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом’янського району  Києва - вул. Волинська, 2 - чай, печиво. 

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом’янського району  Києва - б-р В. Гавела, 83-А - чай, печиво.

    Режим роботи:

    • понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
    • п’ятниця - з 9:00 до 16:00

    Шевченківський район

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району  Києва - вул. В.Василевської, 11-А - гарячий чай, печиво, сухарі, первинна медична допомога. 

    Режим роботи:

    • цілодобово.

    Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району Києва - вул. В. Сальського, 33 - гарячий чай, печиво, сухарі, первинна медична допомога.

    Режим роботи:

    • понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00

    Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району  Києва - вул. Половецька, 14 - гарячий чай, печиво, сухарі, первинна медична допомога .

    Режим роботи:

    • понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00
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