У Києві працюють пункти обігріву (адреси, режим роботи)
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Розсилка
Пункти обігріву відкрилися у дев'яти районах столиці
У зв’язку із похолоданням у Києві із 28 листопада почали роботу пункти обігріву. Про це повідомив Департамент соціальної політики Київської міської держадміністрації.
У КМДА надали інформацію про адреси та розклад роботи пунктів обігріву у зимовий період.
Дарницький район
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району Києва - вул. Вербицького, 9 - чай, печиво, банк одягу.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 18:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:45
Деснянський район
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянського району Києва - вул. Беретті, 18 - чай, печиво, банк одягу
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 18:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:45,
- цілодобово (в разі пониження температурних показників до -5 і нижче).
Дніпровський район
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району Києва - вул. Курнатовського, 7-А (3 корпус) - чай, печиво, забезпечення телефонним зв’язком, теплими речами.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:30,
- п’ятниця - з 9:00 до16:00
Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району Києва «Березняки» - вул. Березняківська, 6-А - чай, печиво, забезпечення телефонним зв’язком.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:30,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Оболонський район
Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації - вул. Озерна, 18-А - гарячий чай, перша медична допомога.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:30,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Печерський район
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району Києва - б-р Дружби Народів, 32-А - гарячий чай, печиво.
Режим роботи:
- понеділок – п'ятниця з 9:00 до 17:00
Подільський район
Відділення соціальної допомоги вдома «Поділ» - вул. Борисоглібська, 8/13 - обігрів та гарячі напої.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка» - пров. Бондарський, 19 - обігрів та гарячі напої.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори» - вул. Галицька, 13 - обігрів та гарячі напої.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар» - вул. Мостицька, 14 - обігрів та гарячі напої.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Відділення соціальної допомоги вдома «Нивки» - вул. М. Гречка, 10-В - обігрів та гарячі напої.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Відділення денного перебування - вул. Кирилівська, 115/3 - обігрів та гарячі напої.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Філія відділення денного перебування - вул. Світлицького, 24-А - обігрів та гарячі напої, банк одягу.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги - вул. Бестужева, 32 - обігрів та гарячі напої, банк одягу.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Святошинський район
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Святошинського району Києва - вул. Жмеринська, 22-А - чай, печиво, цукерки, аптечка, банк одягу.
Режим роботи:
- цілодобово.
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Святошинського району Києва - вул. Чорнобильська, 9 - чай, печиво, цукерки, аптечка, банк одягу.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Солом’янський район
Будинок соціального піклування - вул. Суздальська, 4/6 - ночівля, чай, печиво.
Режим роботи:
- цілодобово.
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом’янського району Києва - вул. Волинська, 2 - чай, печиво.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом’янського району Києва - б-р В. Гавела, 83-А - чай, печиво.
Режим роботи:
- понеділок – четвер з 9:00 до 17:00,
- п’ятниця - з 9:00 до 16:00
Шевченківський район
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району Києва - вул. В.Василевської, 11-А - гарячий чай, печиво, сухарі, первинна медична допомога.
Режим роботи:
- цілодобово.
Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району Києва - вул. В. Сальського, 33 - гарячий чай, печиво, сухарі, первинна медична допомога.
Режим роботи:
- понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00
Відділення Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району Києва - вул. Половецька, 14 - гарячий чай, печиво, сухарі, первинна медична допомога .
Режим роботи:
- понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00