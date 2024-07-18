Позбавлення держнагород. Нардепи знайшли прогалини в президентському законопроєкті

Нардеп нагадав, що позбавити зрадників держнагород можна було ще на початку війни

У президентському законопроєкті є прогалини, які нардепи ще збираються заповнювати. Про це йдеться у статті Павля Вуйця «Нагороди – на стіл! Зеленський взявся за Азарова, але забув про Кіркорова».

Так, у президентському законопроєкті нічого не згадується про позбавлення державних нагород «заслужених» та «народних» артистів (а також заслужених економістів та інших діячів праці) і можна не сумніватися, що правки «щодо Кіркорова та Повалій» майже напевно з’являться перед другим читанням. Прихильники такого підходу в парламенті запевнили «Главком», що зроблять для цього все можливе.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт щодо позбавлення державних нагород. Під його дію мають потрапити ті громадяни, які популяризують і пропагандують державу-агресора та вчиняють інші протиправні дії проти України.

Законопроєктом пропонується:

У Кримінальному кодексі передбачити, що до осіб, визнаних винними у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, судом може бути застосовано такий вид додаткового покарання, як позбавлення державної нагороди України; У Кримінальному процесуальному кодексі визначити, що суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити питання чи є підстави для позбавлення обвинуваченого державної нагороди України; Кримінально-виконавчий кодекс доповнити окремою главою, яка регламентуватиме порядок виконання покарання у виді позбавлення державної нагороди України.

Суд, який виніс вирок про позбавлення держнагороди України, після набрання ним законної сили направляє копію президенту та у Міністерство юстиції. Резолютивна частина вироку невідкладно публікується у офіційних друкованих виданнях, в яких здійснюється офіційне оприлюднення актів президента та розміщується на офіційному президентському сайті. Мін’юст у свою чергу направляє копії вироку органам або посадовим особам, до компетенції яких віднесено питання надання пільг таким особам. Відповідальні органи здійснюють необхідні продедури для позбавлення пільг і протягом місяця інформують про це суд.

Також законопроєктом пропонується доповнити закон «Про державні нагороди України» положеннями, відповідно до яких позбавлення державних нагород може бути здійснено:

обвинувальним вироком суду, яким особу, нагороджену державною нагородою, засуджено за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, а також за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

рішенням Ради національної безпеки і оборони України про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію указом президента, яким до особи, нагородженої державною нагородою, застосовано санкцію у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.