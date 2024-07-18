Головна Країна Політика
search button user button menu button

Позбавлення держнагород. Нардепи знайшли прогалини в президентському законопроєкті

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Позбавлення держнагород. Нардепи знайшли прогалини в президентському законопроєкті
Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт щодо позбавлення державних нагород
фото з відкритих джерел

Нардеп нагадав, що позбавити зрадників держнагород можна було ще на початку війни

У президентському законопроєкті є прогалини, які нардепи ще збираються заповнювати. Про це йдеться у статті Павля Вуйця «Нагороди – на стіл! Зеленський взявся за Азарова, але забув про Кіркорова». 

Так, у президентському законопроєкті нічого не згадується про позбавлення державних нагород «заслужених» та «народних» артистів (а також заслужених економістів та інших діячів праці) і можна не сумніватися, що правки «щодо Кіркорова та Повалій» майже напевно з’являться перед другим читанням. Прихильники такого підходу в парламенті запевнили «Главком», що зроблять для цього все можливе.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт щодо позбавлення державних нагород. Під його дію мають потрапити ті громадяни, які популяризують і пропагандують державу-агресора та вчиняють інші протиправні дії проти України.

Законопроєктом пропонується:

  1. У Кримінальному кодексі передбачити, що до осіб, визнаних винними у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, судом може бути застосовано такий вид додаткового покарання, як позбавлення державної нагороди України;
  2. У Кримінальному процесуальному кодексі визначити, що суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити питання чи є підстави для позбавлення обвинуваченого державної нагороди України;
  3. Кримінально-виконавчий кодекс доповнити окремою главою, яка регламентуватиме порядок виконання покарання у виді позбавлення державної нагороди України.

Суд, який виніс вирок про позбавлення держнагороди України, після набрання ним законної сили направляє копію президенту та у Міністерство юстиції. Резолютивна частина вироку невідкладно публікується у офіційних друкованих виданнях, в яких здійснюється офіційне оприлюднення актів президента та розміщується на офіційному президентському сайті. Мін’юст у свою чергу направляє копії вироку органам або посадовим особам, до компетенції яких віднесено питання надання пільг таким особам. Відповідальні органи здійснюють необхідні продедури для позбавлення пільг і протягом місяця інформують про це суд.

Також законопроєктом пропонується доповнити закон «Про державні нагороди України» положеннями, відповідно до яких позбавлення державних нагород може бути здійснено:

  • обвинувальним вироком суду, яким особу, нагороджену державною нагородою, засуджено за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, а також за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;
  • рішенням Ради національної безпеки і оборони України про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію указом президента, яким до особи, нагородженої державною нагородою, застосовано санкцію у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.
Читайте також: Кондратюк відреагував на заклики Лорак до миру на Словʼянському базарі
Теги: Україна державні нагороди Володимир Зеленський депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського союзу
Від війни до демократії: Україна готується до Євросоюзу до 2030 року
26 червня, 11:55
Світ обирає рух до миру: висновки з саміту у Швейцарії
Глобальний саміт не дозволив Путіну навʼязати свій мир
20 червня, 10:45
Українські безпілотники уразили нафтобазу в Краснодарському краї
Удари по російських НПЗ та перша перемога України на Євро-2024. Головне за 21 червня
21 червня, 21:00
Білоруські сили заявили, що 26 червня буцімто збили дрон поблизу українсько-білоруського кордону
Заяви Білорусі про «напруженість» на кордоні: аналітики оцінили ситуацію
30 червня, 09:46
Мінсоцполітики вже підготувалл законопроєкт про базову соціальну допомогу
Не вистачає коштів: Мінсоцполітики перегляне видатки на соцвиплати
4 липня, 21:14
19 травня НПЗ у Краснодарському краї РФ атакували дрони
ЗСУ показали 10 рекордних уражень військових об'єктів у РФ за останні пів року (мапа)
5 липня, 21:39
Коментуючи питання про заміну прем'єра, Зеленський наголосив, що Шмигаль один з важливих людей в уряді
Зеленський прокоментував можливі зміни в уряді
15 липня, 14:42
Кум Путіна вирішив просувати «український слід» у справі про замах на Трампа
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського
16 липня, 17:13
У неділю, 27 жовтня, українці востаннє переводитимуть стрілки годинника на зимовий час
Переведення стрілок годинника: що це означає на практиці та для чого потрібно
16 липня, 16:32

Політика

Позбавлення держнагород. Нардепи знайшли прогалини в президентському законопроєкті
Позбавлення держнагород. Нардепи знайшли прогалини в президентському законопроєкті
НАБУ опублікувало розмову «слуги» Задорожнього про відкат з коштів на ремонт водогону
НАБУ опублікувало розмову «слуги» Задорожнього про відкат з коштів на ремонт водогону
Байден, ймовірно, на вихідних оголосить про вихід із виборчих перегонів – Axios
Байден, ймовірно, на вихідних оголосить про вихід із виборчих перегонів – Axios
Україна уклала безпекові угоди із Чехією та Словенією
Україна уклала безпекові угоди із Чехією та Словенією
Нагороди – на стіл! Зеленський взявся за Азарова, але забув про Кіркорова
Нагороди – на стіл! Зеленський взявся за Азарова, але забув про Кіркорова
Уряд ухвалив низку рішень для розбудови енергосистеми
Уряд ухвалив низку рішень для розбудови енергосистеми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Як врятувати холодильник від відключень світла: поради експертів
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
13K
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
6429
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6380
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
5319
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Вчора, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua