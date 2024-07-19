Настає епоха політичних інтересів. Чи погано це для України?

Нові політичні тренди змінюють континент

Політичні тренди в ЄС винесли на поверхню політичні рухи з правим ухилом. Радикалізація суспільної думки у США відобразилася в обранні кандидатури віцепрезидента.

Ці події можуть свідчити про те, що епоха дискусій про «цінності», які були настільки популярними у попередній період, поволі проходить.

Настає епоха (а може вона насправді завжди була з нами) інтересів, де тисячі смертей в Україні не так важливі, як стіна на кордоні з Мексикою чи ціна на газ у Баварії.

Немає сенсу боротися з цим, переконуючи співбесідників у приматі гуманістичних цінностей, які вони ж самі і придумали. Треба шукати шляхів того, як німецькі, французькі, грецькі та американські олігархи можуть заробити на наших пропозиціях?!

А, для того, щоб змінити цю парадигму від «вони нам мають допомагати, бо це правильно» на «їм вигідно нам допомагати» – потрібно дозволити собі думати про свої інтереси.

Міряти хороше і погане не тим, як на нас подивляться в Європі, а тим – чи принесуть нам вигоду ті, чи інші процеси.

Така філософія зможе, наприклад, змінити менеджмент ресурсів матеріально-технічної допомоги та грантових коштів, коли вони будуть витрачатися не на безсенсову хрінь типу «боротьби з дезінформацією», а на щось більш вигідне на більш довшій перспективі часу.

Частіше задавайте собі питання «чи мені це вигідно»? І, тоді, можна буде мислити про те, як порятунок нашої держави зробити вигідним для світу.