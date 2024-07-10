Понад $1 млрд на підтримку української ППО та перший фіналіст Євро-2024: головне за ніч

Партнери анонсували значне зміцнення протиповітряної оборони України

Країни-члени НАТО пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку протиповітряної оборони України. Зокрема, Київ отримає від союзників ще чотири ЗРК Patriot та одну систему Samp-T. Тим часом у житловому будинку в Шевченківському районі Києва завершилися пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 8 липня. А збірна Іспанії з футболу пробилася до фіналу чемпіонату Європи-2024. «Главком» склав у добірку новини ночі проти 10 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Партнери анонсували значне зміцнення ППО України

Лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.

Одну ЗРК Patriot нададуть США, ще дві – Німеччина та Румунія, а ще одну Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами. Водночас Італія передасть Україні систему Samp-T.

США разом із партнерами працюють над тим, щоб цьогоріч надати Україні ще десятки стратегічних систем ППО. Так, у наступні місяці Україна має отримати Nasams, Hawk, Iris-T та Gepard.

Визначився перший фіналіст Євро-2024

Збірна Іспанії з футболу пробилася до фіналу чемпіонату Європи-2024. У півфіналі іспанці обіграли Францію з рахунком 2:1.

Ба більше, іспанський 16-річний півзахисник Ламін Ямал став наймолодшим автором голу в історії Євро.

В Одесі прогриміла серія вибухів

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це приблизно о четвертій ранку повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За інформацією місцевих, вибухів було щонайменше три.

НАТО призначить в Україні спецпредставника

НАТО призначить свого представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом, а також створить нове військове командування в Німеччині для навчання та оснащення українських військ. Про це заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван на конференції з оборонної промисловості у Вашингтоні.

Обшуки в топ-посадовців Держмитслужби

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі – топ-посадовці збирали «данину» з регіональних митниць. Очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці затримали на передачі хабаря. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

За даними слідства, ці посадовці організували схему систематичного вимагання та одержання хабарів від керівників регіональних митниць. Щомісяця вони вимагали грошові кошти від підлеглих за нестворення штучних перешкод в їхній діяльності та прикриття допущених працівниками порушень.

У Шевченківському районі Києва завершилася рятувальна операція

У житловому будинку в Шевченківському районі Києва завершилися пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 8 липня. Надзвичайники деблоковали тіло дівчини 2006 року народження.

Загалом, за даними рятувальників, унаслідок російського удару по Києву 8 липня загинули 33 людини, серед них п'ятеро дітей. Крім того, 121 людина отримала поранення, серед них 10 дітей, 11 людей врятовано.