У Києві ХVІІІ Міжнародна спеціалізована виставка «Технології захисту/ПожТех - 2019»

У Києві проходить міжнародна виставка технічних систем безпеки та захисту (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На виставці виставляють свої зразки більше сотні провідних державних та приватних підприємств Фото: ДСНС

Виставка триватиме до 11 жовтня

На території Міжнародного виставкового центру у Києві розпочала роботу ХVІІІ Міжнародна спеціалізована виставка «Технології захисту/ПожТех - 2019» - головний галузевий виставковий проект у сфері пожежної безпеки, промислової безпеки та охорони праці, засобів захисту та рятувальної справи.

Виставка відкрилася 8 жовтня. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У перший день роботи виставки її відвідав голова ДСНС Микола Чечоткін, який ознайомився зі зразками сучасних технічних систем безпеки та засобів захисту, новітньою пожежною технікою та обладнанням, тощо.

Загалом, в рамках експозиції натурні та макетні зразки у сфері протипожежного захисту, техногенної безпеки, засобів безпеки праці, аварійно-рятувального обладнання та засобів індивідуального захисту виставляють більше сотні провідних державних та приватних підприємств.

Триватиме виставка до 11 жовтня.

Нагадаємо також, що 8 жовтня у Києві розпочала свою роботу ХVІ Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека - 2019».

Загальна кількість учасників, які беруть участь у всіх заходах, — 372, зокрема, 48 іноземних із 16 країн (США, Польща, Данія, Фінляндія, Бельгія, Білорусь, Австрія, Чехія, Туреччина, Німеччина, Італія, Латвія, Хорватія, Ізраїль, Китай, Казахстан). Національними павільйонами будуть представлені такі країни, як США (9 компаній), Польща (5 компаній), Туреччина (14 компаній) і Чехія (3 компанії).