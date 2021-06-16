У Києві проходить міжнародний форум медичного туризму (фото)

У 2019 році в середньому один медичний турист залишав у Києві близько $3 тисяч

У середу, 16 червня, у Києві відкрився 5 міжнародний форум медичного туризму Global Healthcare Travel Forum. Київ приймає цей глобальний захід вже вдруге.

Заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда взяла участь у відкритті форуму, повідомляє пресслужба КМДА.

«Для мене дуже важливо і приємно, що такі форуми стали системними. Це говорить про те, що і для бізнесу, який займається медичним туризмом, і для міської влади цей напрям є пріоритетним. Ми чітко розуміємо, що для того, аби сфера працювала ефективно – потрібна активна, постійна та системна співпраця бізнесу і влади. Медичний туризм як стабільне явище у нас зараз на етапі формування, але при цьому він набирає просто неймовірних обертів і має необмежені перспективи», – зазначила вона.

За її словами, медичний туризм – один із найприбутковіших напрямів. У 2019 році в середньому один медичний турист залишав у Києві близько $3 тисяч. За орієнтовними підрахунками, внесок 70 тисяч медичних туристів в економіку країни склав близько $200 млн.

Марина Хонда також додала, що Київ має всю необхідну інфраструктуру для розвитку медичного туризму: київські клініки мають сучасне обладнання, висококваліфікованих лікарів, використовують європейські протоколи лікування, надають якісний сервіс та супровід іноземних та вітчизняних пацієнтів.

Основними напрямами лікування в іноземних пацієнтів є:

офтальмологічні захворювання;

реабілітація;

пластична хірургія;

естетична медицина;

репродукція;

стоматологія;

клітинна терапія;

кардіохірургія.

Міжнародний конгрес медичного туризму Global Healthcare Travel Forum – це глобальний майданчик, який щороку збирає провідних провайдерів медичного та оздоровчого туризму, представників профільних асоціацій – членів Global Healthcare Travel Council, провідних експертів із багатьох країн, які будуть давати корисні поради щодо розвитку цієї галузі, сучасних трендів, маркетингу, дієвих інструментів, ефективних стратегій, інновацій у медицині для промоції на потенціальних для України ринках.