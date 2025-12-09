Головна Київ Новини
Станція «Мостицька» змінить назву до відкриття: варіанти для голосування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Станція «Мостицька» змінить назву до відкриття: варіанти для голосування
Будівництво метро на Виноградарі
фото: Autostrada

Історики, києвознавці та фахівці з транспорту запропонували три історичні варіанти назв, які будуть винесені на голосування 

Станцію метро «Мостицька», яку будують на зеленій гілці у напрямку Виноградаря, перейменують ще до її відкриття. Таке рішення ухвалила міська Комісія з питань найменувань, інформує «Главком».

Зазначається, що робоча назва «Мостицька» була обрана тимчасово, оскільки станція територіально не пов’язана з Мостицьким житловим масивом та розташована за кілька кілометрів від нього.

Історики, києвознавці та фахівці з транспорту запропонували три історичні варіанти назв, які будуть винесені на голосування у застосунку «Київ Цифровий»:

  • «Рогостинська» – пов’язана з річкою Рогостинка та історичною «землею Рогостинською» (згадки з XV століття).
  • «Рогозів яр» – назва природного урочища, що розташоване біля майбутньої станції.
  • «Замковище» – назва історичної місцевості, яка є частиною урочища Сирежчина.

Мешканці столиці матимуть можливість обрати найбільш відповідну назву для нової станції.

Нагадаємо, на минулому тижні у Солом’янському районі на честь всесвітньо відомого кінорежисера Сергія Параджанова перейменовано парк «Юність»

Теги: метро Київ

