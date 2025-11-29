У Вишгороді спалахнула пожежа у багатоповерхівці після влучання БпЛА

У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ

На місці працюють екстрені служби, наслідки уточнюються

Цієї ночі російські окупанти атакували Київщину ударними дронами. У Вишгороді після влучання ворожого безпілотника спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Про це повідомляють місцеві громадяни для «Главкома».

Російський ударний дрон влучив у землю у подвір'я житлової забудови. У результаті влучання зайнялась пожежа у багатоповерхівці на рівні 1-3 поверхів. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкоджено покрівлю будинків.

Також очевидці повідомляють, у квартирах перебувають люди, які можуть бути заблокованими. На місці працюють екстрені служби, наслідки уточнюються.

Нагадаємо, в наслідок нічної атаки російських окупантів на Київщину постраждали щонайменше двоє людей. Під удар потрапили Броварський та Фастівський райони області.

У Броварах ворожий обстріл спричинив пожежу та руйнування в девʼятиповерховому житловому будинку – пошкоджені восьмий і дев'ятий поверхи. Двоє людей отримали поранення, одну з них госпіталізовано.