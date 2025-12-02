Головна Країна Події в Україні
Розвідка знищила важливі елементи ворожої ППО на Донбасі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Розвідка знищила важливі елементи ворожої ППО на Донбасі (відео)
Уражена російська установка 9А83 зі складу ЗРК С-300В
скриншот з відео ГУР

Розвідники знищили пускову установку та дві дороговартісні радіолокаційні станції

29 листопада 2025 року дрони воїнів Департаменту активних дій Головного управління розвідки атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на Донбасі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Лише за одну ніч розвідники уразили пускову установку 9А83 зі складу ЗРК С-300В, яка перебувала на бойовому чергуванні, а також одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 «Ніобій-СВ».

РЛС «Ніобій-СВ» призначена для викриття аеродинамічних і балістичних цілей, їх ідентифікації та визначення джерел активних завад. Вона працює на дальностях від 5 до 500 км, максимальна висота викривання цілей 65 км.

Максимальна швидкість цілей становить 1500 метрів на секунду. Станція може одночасно контролювати рух до 300 цілей. Як зазначили розвідники, такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України.

Нагадаємо, військові спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії.

До слова, 13 листопада українська розвідка провела операцію, яка заблокувала важливу логістичну артерію Кремля.

