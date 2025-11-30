Головна Київ Новини
У Києві пройшла акція за припинення діяльності музею Булгакова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві пройшла акція за припинення діяльності музею Булгакова
Протестувальники прийшли з портретами українських письменників, які, на їхню думку, мають бути увічнені в стінах музею
фото з відкритих джерел

«Київ – це місто української культури, а не імперських міфів», – заявили організатори

У Києві відбувся протест біля літературно-меморіального музею Михайла Булгакова. Його учасники вимагали припинити діяльність музею та відмовитись від увічнення пам’яті письменника, який є символом російської імперської політики, в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів акції.

Протестувальники прийшли з портретами українських письменників, які, на їхню думку, мають бути увічнені в стінах музею.

Організаторами акції стали спільнота націоналістів «Українська Україна» та громадський рух активістів «Підпілля».

«Ми прийдемо з портретами українських письменників – однолітків Булгакова, тих, кого вбила Московія, тих, чиї імена мали б бути на фасаді цього музею, тих, кому в українській столиці мали б присвячувати простір замість прославляння москаля – представника імперської літератури. Сотні українських авторів, діячів і інтелектуалів були розстріляні, закатовані й знищені імперією та совєтами саме в ті роки, коли Булгаков писав твори, наповнені зневагою до України», – написали організатори.

Серед вимог, які висунули протестувальники:

  • очищення музею від московського впливу;
  • відмова від увічнення Булгакова в Україні;
  • створення в цьому просторі музею, присвяченого українському письменнику, українським діячам, українській культурі;
  • заборона пропаганди Булгакова як «культурної спадщини» в Україні.

«Ми приходимо не руйнувати – ми повертаємо правду: Київ – це місто української культури, а не імперських міфів. Разом ми покажемо, кому насправді належить український культурний простір», – додали організатори акції.

Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті визнав Михайла Булгакова символом російської імперської політики та оприлюднив фаховий висновок щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику до символіки російської імперської політики. Експертна комісія вважає, що подальше перебування у публічному просторі пам'ятників або пам'ятних знаків письменника є російською пропагандою.

Раніше повідомлялося, що активісти зняли з фасаду корпусу Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову.

Також відомо, що Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.

Крім того, депутатка Київради пояснила, чому пам’ятник Булгакову буде демонтовано, а меморіальна дошка залишиться. 

Теги: Київ акція протест активісти Україна

