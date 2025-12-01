Головна Світ Соціум
ЄС інвестує €20 млн у захист неба Молдови

Іванна Гончар
Іванна Гончар
ЄС інвестує €20 млн у захист неба Молдови
Російський безпілотник, що впав у Молдові, перед входом до будівлі Міністерства оборони Молдови
фото: Telegram / NewsMaker.md

«Порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками є неприйнятними»

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас відреагувала на нові порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками, назвавши їх «неприйнятними» й такими, що «ставлять під загрозу цивільний повітряний рух», пише «Главком».

«Молдова не може стати жертвою війни Росії. Її небо не має стати полем для дронів», – заявила вона в одному зі своїх дописів.

Каллас також повідомила, що цього року ЄС надасть Молдові додаткову підтримку для забезпечення протиповітряної оборони – €20 млПорушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками є неприйнятнимин.

Нагадаємо, під час атаки на Україну Молдова знову зафіксувала порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками, що становить серйозну загрозу для авіаційної безпеки країни. Інцидент стався в ніч на 29 листопада, коли два дрони пролітали над територією Молдови, що призвело до тимчасового закриття повітряного простору. 

Нагадаємо, після масованої атаки РФ на Україну у ніч на 26 листопада, у Молдові було виявлено шість дронів, які без дозволу перетнули повітряний простір країни.

Тоді Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла та передало йому ноту протесту через порушення повітряного простору російськими дронами.

Згодом парламент Молдови ухвалив рішення про закриття Російського центру науки і культури в Кишиневі. 

Рішення про закриття центру стало відповіддю на нещодавні інциденти, зокрема, на вторгнення дронів у повітряний простір Молдови, яке було названо неприйнятним. 

