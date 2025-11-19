У Києві пройде спільна виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових «До світла/Into the Light»

«28 листопада у Києві в центрі сучасного мистецтва М17 відкривається трьохденна спільна виставка «До світла / Into the Light»»

Компанія ДТЕК проведе у Києві спільну виставку з Костянтином та Владою Ліберовими під назвою «До світла/Into the Light». Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«28 листопада у Києві в центрі сучасного мистецтва М17 відкривається трьохденна спільна виставка «До світла / Into the Light»» від ДТЕК і фотографів-документалістів – Костянтина та Влади Ліберових. Цей проєкт розповідає про силу людей, які своєю працею повертають світло й надію після найтемніших днів», – йдеться в ньому.

Зазначається, що виставка стане візуальним продовженням однойменної книги, яку Ліберови презентують уперше в Україні. «Ця книга – про людей, які не здаються. Про країну, яка тримається на їхній щоденній праці», – зазначають автори проєкту Костянтин і Влада Ліберови.

Виставка працюватиме 28 листопада з 14:00-20:00, а також 29-30 листопада з 12:00-20:00 в центрі сучасного мистецтва М17 за адресою вул. Антоновича, 102-104.

«Світло тримається на людях – на тих, хто продовжує працювати, допомагати, відновлювати, навіть коли навколо темрява. Саме ця людяність і сила духу дають Україні енергію рухатися вперед», – підкреслили в ДТЕК.