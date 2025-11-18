Головна Гроші Економіка
ДТЕК Ахметова збільшує поставки LNG з США в Україну та Східну Європу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
ДТЕК Ахметова збільшує поставки LNG з США в Україну та Східну Європу
ДТЕК Ахметова відкрив додатковий маршрут поставок американського LNG в Україну
фото: Reuters

ДТЕК Ахметова збільшує закупівлі американського LNG для енергетичної безпеки України та регіону

Група ДТЕК, через свою торгівельну компанію D.TRADING, збільшує закупівлі скрапленого природного газу (СПГ) із США для підвищення енергетичної безпеки України та регіону Східної Європи, йдеться в повідомленні групи.

17 листопада чергова партія газу з США прийшла в порт Литви. Це перше використання цього логістичного маршруту для ДТЕК.

Після проходження регазифікації ці об’єми будуть спрямовані в Україну, країни Балтії, Польщу та інші ринки Східної Європи.

Партія завантажена на борт судна «Gaslog Houston» у місті Плакмінс, штат Луїзіана – була вперше придбана ДТЕК на умовах FOB (франко-борт).

Компанія забезпечувала фрахтування та транспортування з Луїзіани до литовського термінала в Клайпеді.

Судно «Gaslog Houston» доставило 160 тис. кубічних метрів вантажу – що еквівалентно приблизно 100 млн кубічних метрів природного газу або 1 ТВт·год енергії.

Компанія веде перемовини про імпорт додаткових партій американського СПГ в Європу – використовуючи як Північний коридор, так і південний Вертикальний газовий коридор, який починається в Греції та проходить через Болгарію, Румунію, Молдову в Україну.

«Американський СПГ є ключовим для української та європейської енергонезалежності. Ця крайня поставка стала результатом реалізації концепції нашого акціонера Ріната Ахметова, що ДТЕК – це енергетичний міст, який об’єднує американських виробників та регіон, що залишається занадто залежним від російського газу. Через термінали на Балтійському морі та Середземному ми працюємо з європейськими та американськими партнерами для розробки економічно вигідних маршрутів для доставки газу в Україну та сусідні країни», зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

ДТЕК підтримує зусилля Європейського Союзу повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року, використовуючи свій вплив в десятках країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. У грудні 2024 року компанія здійснила поставку 100 млн кубічних метрів в цей регіон через термінал Ревітусса в Греції.

«Прибуття цього вантажу американського LNG до Литви є наочним свідченням непохитної солідарності США з Україною та нашої спільної рішучості витіснити з Європи останню молекулу російського газу. Завдяки розширенню державно-приватної співпраці у сферах фінансування, інфраструктури та довгострокових контрактів американський LNG й надалі відіграватиме вирішальну роль у зміцненні енергетичної безпеки Європи», – зазначив президент і генеральний директор LNG Allies (Асоціації USLNG) Фред Г. Гатчісон.

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас зазначив: «Після жорстоких російських атак на енергетичну інфраструктуру України Литва відреагувала швидко – вантаж LNG уже прямує до України. Термінал у Клайпеді є одним із найзавантаженіших та найефективніших у Європі та водночас він дає можливість допомогти Україні – через нього ми можемо забезпечити постачання газу та зміцнення енергетичної безпеки наших партнерів. Це конкретний приклад нашої солідарності та трансатлантичної співпраці. Разом ми шукаємо способи гарантувати надійні поставки газу до України цієї зими, максимально використовуючи наявну інфраструктуру Литви».

Теги: ДТЕК імпорт фінансування

