Київщина: графіки відключення світла 5 листопада 2025 року
5 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
Завтра, 5 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключень світла на Київщині 5 листопада
- 1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
- 1.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
- 2.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00;
- 2.2 черга – без світла з 07:00 до 09:00;
- 3.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
- 3.2 черга – без світла з 16:00 до 21:00;
- 4.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
- 4.2 черга – без світла з 16:00 до 19:00;
- 5.1 черга – без світла з 19:30 до 21:00;
- 5.2 черга – без світла з 19:30 до 21:00;
- 6.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30;
- 6.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30.
Нагадаємо, завтра, 5 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
