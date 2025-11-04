Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 5 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київщина: графіки відключення світла 5 листопада 2025 року
колаж: glavcom.ua

5 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії

Завтра, 5 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 5 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
  • 1.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
  • 2.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00;
  • 2.2 черга – без світла з 07:00 до 09:00;
  • 3.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
  • 3.2 черга – без світла з 16:00 до 21:00;
  • 4.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;
  • 4.2 черга – без світла з 16:00 до 19:00;
  • 5.1 черга – без світла з 19:30 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 19:30 до 21:00;
  • 6.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30;
  • 6.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30.
Нагадаємо, завтра, 5 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. 

