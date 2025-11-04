Київщина: графіки відключення світла 5 листопада 2025 року

5 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії

Завтра, 5 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 5 листопада

1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00;

1.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;

2.1 черга – без світла з 07:00 до 09:00;

2.2 черга – без світла з 07:00 до 09:00;

3.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;

3.2 черга – без світла з 16:00 до 21:00;

4.1 черга – без світла з 16:00 до 19:30;

4.2 черга – без світла з 16:00 до 19:00;

5.1 черга – без світла з 19:30 до 21:00;

5.2 черга – без світла з 19:30 до 21:00;

6.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30;

6.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30.

Нагадаємо, завтра, 5 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.